Sui social il fantasma del 2016: è stato davvero un anno “felice”?
Nel 2026 sui social si parla di 2016 come dell'“ultimo anno felice”. Ma tra Brexit, elezione di Trump e fine della globalizzazione illimitata, quello fu invece l’inizio di una svolta: protezionismo, gig economy, finanza espansiva e nuova centralità dei dati hanno plasmato il presente
