Viaggi, Alpitour lancia un nuovo itinerario: da Milano al Kilimanjaro

Un volo diretto da Milano al Kilimanjaro. È questa la novità presentata da Alpitour World, che ha lanciato nuovi itinerari esclusivi per tutti gli appassionati dei viaggi, tra safari e relax. A partire dal 14 luglio fino al 20 ottobre 2026, un nuovo volo Neos collegherà direttamente l'aeroporto di Malpensa allo scalo tanzaniano, offrendo la possibilità ai viaggiatori italiani di raggiungere facilmente il monte più alto del continente africano con una frequenza settimanale. In vista del lancio della nuova tratta, sono stati ideati anche speciali itinerari alla scoperta della Tanzania, una delle mete preferite da chi desidera vivere la natura in tutta la sua autenticità. Tra le nuove proposte troviamo la Safari Kilimanjaro Edition firmata Francorosso, Bravo e Turisanda: una serie di esperienze uniche e coinvolgenti, con attività a stretto contatto con la natura selvaggia e incontaminata tanzaniana.

Il nuovo volo Milano-Kilimanjaro

Oltre al Monte Kilimanjaro, la Tanzania ospita anche la più alta concentrazione di fauna selvatica al mondo e un patrimonio ambientale di valore inestimabile, tra cui il cratere del Ngorongoro, il più grande vulcano inattivo esistente. Gli itinerari ideati da Alpitour accompagneranno i viaggiatori alla scoperta dei rinomati Parchi Nazionali del Serengeti, del Tarangire, del Lago di Manyara e dell’area di conservazione di Ngorongoro. Al termine dell'avventura sarà possibile anche trascorrere qualche giorno di relax sulle rive dell’Oceano Indiano. La programmazione della Safari Kilimanjaro Edition prevede infatti la possibilità di soggiornare a Zanzibar, in uno dei villaggi Bravo, nei resort 4 e 5 stelle SeaClub di Francorosso o in una struttura esclusiva firmata Turisanda:

L'itinerario

Dopo un safari nel Parco Nazionale del Lago Manyara, in cui è possibile osservare fenicotteri e marabù, l'itinerario prosegue con l’avvistamento dei Big Five nel Serengeti e con la scoperta del cratere del Ngorongoro. Dopo quattro giorni di avventura, il viaggio continua all'insegna del relax a Zanzibar, in uno dei SeaClub di Francorosso tra cui il Sandies Nungwi Beach, direttamente sulla spiaggia di Nungwi. Non mancano poi le esperienze più adrenaliniche, come l’avventura a bordo di un fuoristrada 4X4 nella natura della Tanzania, con pranzi nella savana e l’osservazione dei grandi predatori e delle zebre. La guida locale accompagnerà poi i viaggiatori nei parchi nazionali del Tarangire e nella riserva naturale di Ngorongoro. Il viaggio prosegue con un volo diretto per Zanzibar e un soggiorno in uno dei villaggi Bravo. Da non perdere poi l’escursione opzionale in mongolfiera sul Parco Nazionale del Tarangire. Il tour si conclude infine con un volo per Zanzibar e un soggiorno in una delle strutture Turisanda1924, come l'hotel 5 stelle Diamonds Bijoux Zanzibar.

Ad arricchire la Safari Kilimanjaro Edition saranno ulteriori itinerari Fly-In e proposte viaggio di Eden Viaggi, con tour di 2 o 3 notti combinabili con soggiorni mare a Zanzibar per soddisfare le esigenze di ogni viaggiatore.