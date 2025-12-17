Anvedi!, passeggiate tra le bellezze di Roma nell’anno giubilare

Quindici passeggiate culturali gratuite attraverso la Capitale per riscoprire una città diversa: quella dei quartieri, dei vicoli nascosti, delle storie dimenticate. Si chiama "Anvedi! – Passeggiate tra le bellezze dei municipi nell’anno giubilare" l’iniziativa, realizzata da Touring Club Italiano e promossa dall’Ufficio Giubileo delle Persone e Partecipazione di Roma Capitale, che fino al prossimo 30 dicembre svela i tesori meno conosciuti della Città Eterna. Un'opportunità strategica per diversificare l'offerta turistica, decentrare i flussi, trasformare i territori anche più periferici in mete culturali che possano competere con le bellezze del centro storico. Dalla borgata di Pietralata che vive ancora nei "Ragazzi di vita" di Pasolini e ne "La Storia" di Elsa Morante o nell'"Onorevole Angelina", alle fornaci dismesse di Valle Aurelia, dove fino al 1981 si producevano i mattoni per costruire Roma Capitale, fino ancora agli orti urbani di Monte Ciocci, affacciati sul nuovo tratto romano della via Francigena, diventati laboratori per progetti di economia circolare e socialità di quartiere.

La Roma fuori dai circuiti turistici tradizionali

“Con 'Anvedi!' abbiamo scelto di valorizzare una Roma che spesso rimane fuori dai circuiti tradizionali pur rappresentando il cuore pulsante della città – ha commentato Andrea Catarci, responsabile dell'Ufficio Giubileo delle Persone e Partecipazione di Roma Capitale -. Nel 2025, nell'anno del Giubileo, abbiamo dedicato una particolare attenzione proprio a questo: connettere i territori, fare connessioni tra municipi, associazionismo, corpi intermedi in genere e Campidoglio per coinvolgere meglio la cittadinanza, per rafforzare il senso di comunità e restituire consapevolezza delle bellezze, delle storie e della ricchezza culturale che ci circonda, che sta quotidianamente intorno a chi ha la fortuna di vivere nella nostra straordinaria Città. Ogni municipio ha decine di storie da raccontare, poco o per niente note persino alle comunità locali. Vogliamo che ogni storia torni ad essere patrimonio condiviso, elemento di coesione e rafforzamento delle identità migliori, risorsa per un modello di città più giusto, inclusivo e sostenibile”.