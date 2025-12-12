Offerte Sky
Harry Potter, il videogioco Hogwarts Legacy scaricabile gratis dallo store di Epic Games

Lifestyle
L'action RPG open-world ha fatto scalpore tra i fan del franchise di Harry Potter soprattutto per la possibilità di esplorare "in prima persona" alcuni luoghi iconici dei libri e dei film. Il tutto a costo zero, l'offerta è valida solo per una settimana

Settimana di offerte sull’Epic Games Store: è possibile riscattare sul Pc a titolo gratuito Hogwarts Legacy, l'action RPG open-world ambientato nel mondo di Harry Potter, mentre nei telefonini (su Android e solo in Europa per iPad e iPhone) è possibile scaricare, altrettanto gratuitamente, l'apprezzatissimo roguelike/Metroidvania Dead Cells. Entrambe le promozioni sono state annunciate nelle scorse ore in occasione dei Game Awards 2025.

Per scaricare il gioco, bisogna prima installare l'Epic Games Store

L'action RPG open-world ha fatto scalpore tra i fan del franchise di Harry Potter soprattutto per la possibilità di esplorare "in prima persona" alcuni luoghi iconici dei libri e dei film, come Hogsmeade ma soprattutto la scuola di Hogwarts stessa. Il tutto a zero spesa. È importante sottolineare che in generale l'offerta vale solo per la versione base dei giochi, quindi eventuali DLC ed espansioni vanno di solito acquistati a parte (è il caso di Hogwarts Legacy). Ancora più importante: una volta riscattato il gioco, è vostro per sempre.

