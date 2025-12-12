Harry Potter, il videogioco Hogwarts Legacy scaricabile gratis

L'action RPG open-world ha fatto scalpore tra i fan del franchise di Harry Potter soprattutto per la possibilità di esplorare "in prima persona" alcuni luoghi iconici dei libri e dei film. Il tutto a costo zero, l'offerta è valida solo per una settimana

Settimana di offerte sull’Epic Games Store: è possibile riscattare sul Pc a titolo gratuito Hogwarts Legacy, l'action RPG open-world ambientato nel mondo di Harry Potter, mentre nei telefonini (su Android e solo in Europa per iPad e iPhone) è possibile scaricare, altrettanto gratuitamente, l'apprezzatissimo roguelike/Metroidvania Dead Cells. Entrambe le promozioni sono state annunciate nelle scorse ore in occasione dei Game Awards 2025.