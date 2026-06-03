L'evento apre l'11 giugno con dieci appuntamenti e oltre cento contributi dedicati a identità, comunità ed economia. Al centro il tema del "patriottismo dolce", con interventi di ministri, studiosi, imprese e rappresentanti del territorio ascolta articolo

Prende il via l’11 giugno a Mantova il Seminario Estivo di Symbola, intitolato quest’anno "Patriottismo dolce. Identità, comunità, soft economy nel tempo delle fratture". L'iniziativa è promossa da Fondazione Symbola, Unioncamere, Comune di Mantova, Gruppo Tea, Gruppo Saviola, Fassa Bortolo, Arvedi, in collaborazione con Fondazione Fratelli Tutti, Ufficio Nazionale per i Problemi Sociali e il Lavoro della CEI; con la partnership di ANBI, Arvedi AST, Confartigianato, Confagricoltura Mantova, Legacoop. L'appuntamento gode del patrocinio di numerose istituzioni nazionali e territoriali, tra cui il ministero degli Affari Esteri, il ministero dell'Ambiente, il ministero della Cultura, Regione Lombardia, Provincia di Mantova, ANCI e la Camera di Commercio Cremona-Mantova-Pavia.

Un programma di dieci appuntamenti e cento contributi Il Seminario prevede 10 appuntamenti, 100 contributi, 90 partner e patrocini e oltre 20 ore di confronto in presenza e in diretta streaming. Il Seminario di Symbola, Fondazione per le Qualità Italiane, richiama l'idea che il futuro dell'Italia si costruisce insieme, valorizzando identità, coesione e soft economy. Il "patriottismo dolce" mette al centro comunità, territori, piccole imprese e relazioni. Un approccio che invita a guardare il Paese con "occhi nuovi", riconoscendone i talenti e costruendo reti capaci di generare sviluppo sostenibilie e inclusivo.

La prima giornata: artigianato, transizioni e intelligenza artificiale L'11 giugno si apre con "Il futuro di Geppetto: artigianato aumentato e made in Italy", in collaborazione con Confartigianato, CNA e Casartigiani, con il patrocinio del ministero delle Imprese e del Made in Italy. Saranno premiate 100 imprese artigiane impegnate nell'innovazione e nel green. Nel pomeriggio, la sessione "Transizioni e fratture" si apre con il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, Gilberto Pichetto Fratin, e prosegue con tre panel: "Una via europea per l'intelligenza artificiale" che vedrà gli interventi di Giorgio Parisi, Premio Nobel per la Fisica 2021 con un contributo, tra gli altri, di Nicola Giliberti, General Counsel e membro CdA Domyn , Giuliano Noci, Comitato Nazionale sull'AI Presidenza del Consiglio; "Crisi climatica e indipendenza energetica" con la partecipazione di Francesco Ferrante, vicepresidente Kyoto Club, Francesco La Camera, Direttore Generale IRENA, Stefano Arvati, Presidente Renovo, Stefano Ciafani, Presidente Legambiente, Francesco Del Pizzo, direttore Strategie di Sviluppo Rete e Dispacciamento Terna, Andrea Ferrazzi, Responsabile Relazioni Istituzionali Asvis, Piero Gattoni, Presidente CIB, Francesca Gostinelli, Direttore Italia Gruppo Enel, Letizia Magaldi, Vicepresidente Magaldi Green Energy, Renato Mazzoncini, AD e Direttore Generale A2A; "Lombardia locomotiva verde d'Italia?", in collaborazione con Confindustria Mantova con Fabio Viani, presidente Confindustria Mantova, Daniele Moretti, vicedirettore Sky TG24, Alvise Biffi, presidente Assolombarda e Giuseppe Pasini, presidente Confindustria Lombarda e presidente Gruppo Feralpi.

Il 12 giugno: il rapporto "Coesione è competizione" La seconda giornata è dedicata alla presentazione del rapporto "Coesione è Competizione", realizzato con Unioncamere e Intesa Sanpaolo, in collaborazione con AICCON, IPSOS e il Centro Studi delle Camere di Commercio Guglielmo Tagliacarne. Interverranno Alberto Stefani, presidente Regione Veneto e Adolfo Urso, ministro delle Imprese e del Made in Italy, Stefano Zamagni, presidente Emerito Pontificia Accademia delle Scienze Sociali. Il documento analizza il ruolo della coesione come fattore produttivo decisivo in particolare in Italia, mettendo in relazione imprese, comunità, territori, innovazione e bellezza. Nel pomeriggio, la sessione "Visioni e sfide" propone tre appuntamenti: "Una certa idea di Italia" con Antonio Calabrò, presidente Fondazione Assolombarda e Forum Fondazione Symbola, Roberto Della Seta, giornalista e storico, Flavia Perina, Giornalista; "Economia circolare: trasformare il primato in futuro" in collaborazione con Fassa Bortolo e Gruppo Saviola, con le conclusioni di Pierfrancesco Maran, presidente Commissione Ambiente Parlamento Europeo; "Nuove filiere dell'acqua" in collaborazione con AQA, One Water Euromediterranean Water Forum.

Il 13 giugno: il panel conclusivo sul patriottismo dolce La giornata finale ospita il panel "Patriottismo dolce" condotto da Agnese Pini, Direttrice Quotidiano Nazionale. Tra i partecipanti: Gian Domenico Auricchio, presidente Camera di Commercio Cremona-Mantova-Pavia e presidente Unioncamere Lombardia, Marco Busca, Vescovo di Mantova, Nando Pagnoncelli, presidente e AD Ipsos Italia, Donatella Sciuto, Rettrice Politecnico di Milano, Francesco Starace, partner EQT Group, Paolo Gentiloni, ex Commissario Europeo per l'Economi, Gaetano Manfredi, presidente ANCI, sindaco di Napoli, Andrea Prete, presidente Unioncamere, Padre Enzo Fortunato, direttore Piazza San Pietro.