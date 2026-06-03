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"Una Corsa per Tutti", l'evento benefico il 4 giugno a Torino

Lifestyle

Runner, atleti in carrozzina e famiglie animeranno il Parco del Valentino in una giornata dedicata all'inclusione. La manifestazione conclude il progetto "Corriamo insieme", che negli ultimi mesi ha coinvolto decine di spingitori e volontari in allenamenti e attività formative

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Non conta la velocità, ma la possibilità di condividere il percorso. Runner, atleti in carrozzina, famiglie e cittadini saranno protagonisti di un appuntamento che celebra lo sport come esperienza di inclusione e comunità. Con il patrocinio della Regione Piemonte, della Città di Torino e della Circoscrizione 8, giovedì 4 giugno alle 20, il Parco del Valentino di Torino ospiterà "Una Corsa per Tutti", manifestazione benefica di 6,2 km con partenza e arrivo dal Villino Caprifoglio, sede di 1 Caffè Onlus.

Progetto "Corriamo insieme"

L'evento rappresenta la tappa conclusiva di "Corriamo Insieme", iniziativa realizzata con il contributo di Fondazione Prosolidar e nata dalla collaborazione tra 1 Caffè Onlus e ASD Maratonabili APS. Un percorso costruito per rendere lo sport accessibile, grazie al lavoro di runner, maratoneti e appassionati che mettono a disposizione tempo ed energie per accompagnare gli atleti su carrozzina durante allenamenti e gare. L'obiettivo è creare occasioni di incontro e costruire una rete capace di generare partecipazione e senso di comunità. Silvia Meacci, direttrice generale di 1 Caffè Onlus, sottolinea il valore del percorso condiviso: "'Una Corsa per Tutti' rappresenta il traguardo di un percorso che ha unito sport, inclusione e comunità. In questi mesi abbiamo visto nascere relazioni autentiche tra atleti speciali con disabilità, famiglie e runner attraverso allenamenti inclusivi nel Parco del Valentino, momenti formativi dedicati al mondo dello sport e incontri di supporto alle famiglie guidati da professionisti e psicologi. Un percorso arricchito anche dalla partecipazione di grandi testimoni dello sport, come Daisy Osakue, che ha condiviso con i nostri ragazzi uno degli allenamenti. Tutto questo ci ha dimostrato che il vero valore dello sport non è solo la performance, ma la sua straordinaria capacità di creare legami e far sentire ogni persona parte della stessa squadra."

"Una corsa per tutti"

Allenamenti, formazione e numeri del percorso

Negli ultimi mesi il progetto ha preso forma attraverso allenamenti inclusivi al Parco del Valentino, percorsi formativi per runner "spingitori", incontri con professionisti dello sport e momenti di ascolto dedicati alle famiglie. I numeri raccontano la crescita: 46 runner spingitori coinvolti, 20 allenamenti inclusivi, 28 incontri formativi e 14 famiglie partecipanti. "Il Villino Caprifoglio, in particolare, è diventato il campo base di "Corriamo Insieme": il luogo da cui prendono vita le attività e in cui, allenamento dopo allenamento, nascono connessioni e momenti di condivisione. Avere a disposizione spazi aperti significa creare opportunità di partecipazione e sviluppare percorsi capaci di coinvolgere la comunità e generare valore sociale" - dichiarano Beniamino Savio, Luca Argentero e Pietro Mazza Midana, membri del direttivo di 1 Caffè Onlus.

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Una restituzione alla città 

"Una Corsa per Tutti" vuole essere la restituzione pubblica di questo cammino condiviso: il momento in cui un lavoro costruito nel tempo diventa visibile alla città. Per un giorno partecipanti e volontari lasceranno da parte colori e appartenenze per correre insieme accanto agli atleti su carrozzina, trasformando il Parco del

Valentino in un luogo di incontro e partecipazione aperto alla città. "Vogliamo contribuire a costruire una cultura della normalità attorno alla disabilità, attraverso esperienze condivise fatte di sport, relazioni e partecipazione. Ogni allenamento e ogni gara diventano occasioni per creare connessioni vere tra persone, famiglie e volontari. Eventi come "Una Corsa per Tutti" sono fondamentali anche per avvicinare nuovi runner e spingitori al nostro mondo: più persone scelgono di correre con noi, più atleti in carrozzina e famiglie possiamo accogliere all'interno dell'associazione, permettendo a tutti di vivere la bellezza della corsa e della condivisione" – aggiunge Donato Fornuto, Presidente di ASD Maratonabili APS.

Partecipazione e finalità solidale

L'evento punta a coinvolgere fino a 500 partecipanti, con oltre 20 atleti in carrozzina e più di 50 runner spingitori, confermando il valore dello sport come strumento di inclusione. La quota di partecipazione parte da 10 euro e comprende maglietta ufficiale, pacco gara e ristoro finale. L'intero ricavato sarà destinato al sostegno del progetto sociale "Corriamo Insieme".

 

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