Da Socrate a Michelangelo, i nomi storici più difficili da pronunciare

Medaglia di bronzo per il re persiano Serse (in inglese “Xerxes”), con 14.800 ricerche mensili. Protagonista delle guerre contro la Grecia e figura centrale della dinastia achemenide, è globalmente oggetto di errori di pronuncia: la grafia inglese “Xerxes” e le differenze tra pronuncia persiana e occidentale generano versioni estremamente diverse tra loro. Quarta posizione per Archimede (14.080 ricerche), nome che risulta difficile da pronunciare per molti, complice la sua origine nel greco antico e le combinazioni di consonanti poco intuitive. Poi ci sono Gengis Khan (12.400 ricerche) e Confucio (11.680 ricerche), forse a causa delle fonetiche mongole e cinesi.