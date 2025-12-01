Chiara Moscardelli: “Alle donne dico: unitevi per essere più forti”
La scrittrice romana racconta a Sky Tg24 Insider la genesi del suo nuovo libro “Comprensorio Rossolago”, uscito in tutte le librerie il 25 novembre in occasione della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne. "Oggi c'è spesso rabbia, competizione e invidia sociale. Ma la verità è che, se le donne si uniscono, possono davvero fare la rivoluzione. A tutte dico: siate meno violente e più solidali", ha detto l'autrice
