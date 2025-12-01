Offerte Black Friday
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Lifestyle

Chiara Moscardelli: “Alle donne dico: unitevi per essere più forti”

Silvia Donnini

Silvia Donnini

©Getty

La scrittrice romana racconta a Sky Tg24 Insider la genesi del suo nuovo libro “Comprensorio Rossolago”, uscito in tutte le librerie il 25 novembre in occasione della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne. "Oggi c'è spesso rabbia, competizione e invidia sociale. Ma la verità è che, se le donne si uniscono, possono davvero fare la rivoluzione. A tutte dico: siate meno violente e più solidali", ha detto l'autrice

PUOI CONTINUARE A LEGGERE L'ARTICOLO:
Se sei già cliente sky TV

Sky TG24 Insider

è offerto da

Sky Extra

Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider

Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli

La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider
Attivalo Ora
Oppure
NON SEI ANCORA CLIENTE SKY TV
Abbonati a Sky TG24 Insider
4
50 al mese
per 3 mesi, poi 9€ al mese

Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider

Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli

La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider
Abbonati
Nessun vincolo, disdici quando vuoi
visa mastercard amex
Vuoi saperne di più? Leggi le FAQ