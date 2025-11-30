Offerte Black Friday
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Lifestyle

L’atlante Farnese, ambasciatore dell’Italia in Giappone

John Pedeferri

John Pedeferri

Haltadefinizione, acquisizione 3D dell’Atlante Farnese, Museo Archeologico di Napoli (MANN)

Il celebre colosso risalente al II secolo d.C., copia di un originale greco, è stato scelto come simbolo del nostro Paese all’Expo 2025 in Giappone. Visto il clamoroso successo di pubblico, la statua di proprietà del Mann - il Museo archeologico di Napoli - resterà a Osaka nel 2026 per l’inizio delle celebrazioni per i 160 anni delle relazioni tra Italia e Giappone

PUOI CONTINUARE A LEGGERE L'ARTICOLO:
Se sei già cliente sky TV

Sky TG24 Insider

è offerto da

Sky Extra

Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider

Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli

La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider
Attivalo Ora
Oppure
NON SEI ANCORA CLIENTE SKY TV
Abbonati a Sky TG24 Insider
4
50 al mese
per 3 mesi, poi 9€ al mese

Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider

Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli

La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider
Abbonati
Nessun vincolo, disdici quando vuoi
visa mastercard amex
Vuoi saperne di più? Leggi le FAQ