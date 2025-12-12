Kast e l’ombra di Pinochet: cosa c’è davvero in gioco nel voto in Cile

Il Paese si prepara al ballottaggio con il candidato dell'estrema destra dato ampiamente in vantaggio: potrebbe diventare il presidente più conservatore dai tempi del generale che fece il colpo di Stato nel 1973. La sua ascesa contrasta con la tradizione politica cilena degli ultimi decenni. Sullo sfondo pesano criminalità percepita e immigrazione dal Venezuela. Un'elezione che potrebbe ridisegnare gli equilibri dell’America Latina
Sky TG24 Insider
è offerto da
Sky Extra
Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider
Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli
La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider
Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider
Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli
La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider