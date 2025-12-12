Offerte Sky
Mondo

Kast e l’ombra di Pinochet: cosa c’è davvero in gioco nel voto in Cile

Luciana Grosso

Ispi
José Antonio Kast - Getty Images

Il Paese si prepara al ballottaggio con il candidato dell'estrema destra dato ampiamente in vantaggio: potrebbe diventare il presidente più conservatore dai tempi del generale che fece il colpo di Stato nel 1973. La sua ascesa contrasta con la tradizione politica cilena degli ultimi decenni. Sullo sfondo pesano criminalità percepita e immigrazione dal Venezuela. Un'elezione che potrebbe ridisegnare gli equilibri dell’America Latina

