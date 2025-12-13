Peter Kuper, essere fumettisti "politici" nell’America di Trump

Con “Insectopolis”, l'autore americano racconta un mondo post apocalittico che continua a esistere e proliferare anche senza l’uomo, dominato da farfalle, libellule, scarabei stercorari e formiche, rendendo omaggio ai grandi scienziati pionieri dell’entomologia. E sull’America di oggi dice: “Stanno cercando di cancellare la storia”