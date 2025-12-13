Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Lifestyle

Peter Kuper, essere fumettisti "politici" nell’America di Trump

Gabriele Lippi

Gabriele Lippi
Foto di Holly Kuper

Con “Insectopolis”, l'autore americano racconta un mondo post apocalittico che continua a esistere e proliferare anche senza l’uomo, dominato da farfalle, libellule, scarabei stercorari e formiche, rendendo omaggio ai grandi scienziati pionieri dell’entomologia. E sull’America di oggi dice: “Stanno cercando di cancellare la storia”

PUOI CONTINUARE A LEGGERE L'ARTICOLO:
Se sei già cliente sky TV

Sky TG24 Insider

è offerto da

Sky Extra

Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider

Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli

La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider
Attivalo Ora
Oppure
NON SEI ANCORA CLIENTE SKY TV
Abbonati a Sky TG24 Insider
4
50 al mese
per 3 mesi, poi 9€ al mese

Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider

Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli

La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider
Abbonati
Nessun vincolo, disdici quando vuoi
visa mastercard amex
Vuoi saperne di più? Leggi le FAQ