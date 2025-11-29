Estrazioni Lotto e Superenalotto, i numeri vincenti del 29 novembre

Offerte Black Friday
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Estrazioni Lotto e Superenalotto, i numeri vincenti di oggi 29 novembre

Lifestyle
©IPA/Fotogramma

Introduzione

Ogni martedì, giovedì, venerdì e sabato ci sono le estrazioni dei numeri dei giochi del LottoSuperenalotto e 10eLotto. Per tentare la fortuna, è possibile giocare fino alle ore 19.30 del giorno del concorso. Le estrazioni dei numeri, poi, iniziano dalle ore 20. Ecco i numeri fortunati di oggi, sabato 29 novembre, i ritardatari e l'ammontare del jackpot.

Quello che devi sapere

Come funziona il Lotto?

In Italia il gioco del Lotto è gestito dal ministero dell'Economia e delle Finanze. Per giocare bisogna indicare un numero o una serie di numeri su una delle ruote. I numeri devono essere compresi tra l’1 e il 90. Le ruote sono undici: dieci hanno il nome di un capoluogo di regione (Bari, Cagliari, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Venezia), poi c’è la ruota Nazionale. Per ogni ruota vengono estratti cinque numeri. Come funziona l’estrazione? I numeri sono stampati su delle palline identiche, inserite in un'urna meccanica che le mescola con un getto di aria compressa e le cattura con una nicchia rotante ai bordi dell'urna. Per vincere bisogna azzeccare l'ambo, il terno, la quaterna o la cinquina, in base al tipo di giocata. Con una sola schedina è possibile vincere al massimo la cifra lorda di 6 milioni di euro.

 

Leggi anche: Le estrazioni del 27 novembre 2025

1/8

I numeri vincenti del Lotto del 29 novembre

Ecco quali sono i numeri vincenti del Lotto del 29 novembre 2025:

  • Bari:                  72 - 81 - 38 - 87 - 02
  • Cagliari:           30 - 26 - 42 - 46 - 27
  • Firenze:            51 - 25 - 29 - 48 - 58
  • Genova:           71 - 28 - 26 - 10 - 07
  • Milano:             52 - 21 - 20 - 51 - 77
  • Napoli:             36 - 23 - 42 - 34 - 02
  • Palermo:          90 - 80 - 87 - 30 - 43
  • Roma:               78 - 40 - 75 - 20 - 44
  • Torino:              12 - 61 - 04 - 21 - 25
  • Venezia:           62 - 22 - 49 - 46 - 72
  • Nazionale:       45 - 23 - 58 - 10 - 62

2/8
pubblicità

Il 10eLotto

Un altro gioco è il 10eLotto, che prevede tre diverse modalità di estrazione dei 20 numeri: estrazione connessa all'estrazione del Lotto; estrazione immediata; estrazione a intervallo di tempo. Soffermiamoci sull’estrazione legata al Lotto. I 20 numeri vincenti del 10eLotto corrispondono ai primi due estratti da ogni ruota del Lotto, Nazionale esclusa. In caso di numeri duplicati si prende il terzo, a cominciare dalla ruota di Bari e proseguendo in ordine alfabetico. Il 10eLotto permette anche di giocare il numero Oro (primo estratto della ruota di Bari) e Doppio Oro (primo e secondo estratti della ruota di Bari), opzione a scelta che offre la possibilità di aumentare i casi di vittoria: si è premiati, infatti, già se si indovina uno dei due numeri Oro o entrambi. Ci sono, poi, i 15 numeri Extra, che vengono individuati a partire dal terzo estratto del Lotto per ogni ruota o comunque dal numero successivo all’ultimo individuato per completare la ventina vincente del 10eLotto, con esclusione dei numeri ripetuti e di quelli già appartenenti alla ventina vincente del 10eLotto.

3/8

La serie fortunata del 10eLotto del 29 novembre

Ecco i 20 numeri vincenti del 10eLotto dell’ultima estrazione:

 

12 - 21 - 22 - 23 - 25 - 26 - 28 - 30 - 36 - 40 - 51 - 52 - 61 - 62 - 71 - 72 - 78 - 80 - 81 - 90

 

Numero oro: 72

 

Doppio oro: 72 - 81

 

Extra: 02 - 04 - 10 - 20 - 27 - 29 - 34 - 38 - 42 - 46 - 48 - 49 - 58 - 75 - 87

4/8
pubblicità

Come funziona il Superenalotto

Il Superenalotto è il gioco che permette di vincere la cifra più importante, quindi anche il più atteso. Per aggiudicarsi il Jackpot bisogna indovinare tutti i 6 numeri estratti. Si può vincere anche indovinando 5 numeri della serie più il numero “Jolly”, oppure 3, 4 o 5 numeri. Il Superenalotto, a differenza del Lotto, è un gioco a vincita variabile: il montepremi di ogni concorso, più eventualmente il jackpot del concorso precedente, viene suddiviso nelle 5 categorie di vincita e spartito tra i vincitori delle singole categorie. La vincita, quindi, dipende dal montepremi e dal numero di altri vincitori che ci sono stati nella stessa categoria. Un'altra possibilità di vincere, se lo si è giocato, è data dal numero Superstar, che viene estratto separatamente rispetto alla serie da 6.

 

Per approfondire: Superenalotto, estrazione da record: voi sapreste come incassare? Ecco come fare

5/8

Superenalotto: numeri vincenti, Jolly e SuperStar (in aggiornamento)

Sono stati estratti i 6 numeri del 29 novembre 2025 e molti vogliono conoscere la serie fortunata.

 

La combinazione vincente è: 

 

Il numero Jolly è: 

 

Il numero Superstar è: 

 

Il Jackpot del Superenalotto del 29-11-2025 è di 84.800.000 euro

 

Il Jackpot del Superenalotto del 02-12-2025 è di XX.X00.000 euro

 

Per approfondire: Bacheca dei sistemi del Superenalotto, cos'è e come funziona

6/8
pubblicità

I numeri ritardatari della prossima estrazione del Lotto

Per la prossima estrazione del Lotto di martedì 2 dicembre 2025, ecco qui i numeri ritardatari.

 

I numeri ritardatari in assoluto: 

  • Nazionale        82 (manca da 139 estrazioni)
  • Firenze             42 (manca da 126 estrazioni)
  • Cagliari               8 (manca da 116 estrazioni)
  • Nazionale        59 (manca da 115 estrazioni)
  • Roma               63 (manca da 112 estrazioni)
  • Nazionale        35 (manca da 109 estrazioni)
  • Bari                     20 (manca da 95 estrazioni)
  • Napoli              33 (manca da 90 estrazioni)
  • Bari                   46 (manca da 89 estrazioni)
  • Venezia             71 (manca da 84 estrazioni)

Per ciascuna ruota i 3 numeri con il maggior ritardo, che non vengono estratti dal maggior numero di concorsi:

  • Bari                 20 (manca da 95 estrazioni) - 46 (da 89) - 56 (da 54)
  • Cagliari           8 (manca da 116 estrazioni) - 19 (da 77) - 72 (da 73)
  • Firenze           42 (manca da 126 estrazioni) - 5 (da 67) - 65 e 63 (da 62)
  • Genova           73 (manca da 82 estrazioni) - 52 (da 68) - 30 (da 60)
  • Milano            89 (manca da 66 estrazioni) - 73 (da 58) - 50 (da 55)
  • Napoli            33 (manca da 90 estrazioni) - 58 (da 79) - 37 (da 63)
  • Palermo         16 (manca da 60 estrazioni) - 5 (da 58) - 36 (da 50)
  • Roma              63 (manca da 112 estrazioni) - 6 (da 63) - 70 (da 59)
  • Torino              88 (manca da 78 estrazioni) - 89 (da 77) - 57 (da 69)
  • Venezia           71 (manca da 84 estrazioni) - 44 (da 78) - 57 (da 75)
  • Nazionale       82 (manca da 139 estrazioni) - 59 (da 115) - 35 (da 109)

 

Per approfondire: Superenalotto, qual è la Regione più fortunata?

7/8

I numeri ritardatari del Superenalotto

I numeri ritardatari per la prossima estrazione del Superenalotto sono:

 

57 (da 58) - 64 (da 54) - 22 (da 53) - 34 (da 47) - 60 (da 42) - 6 (da 39)

 

Per approfondire: Superenalotto, vinto il primo jackpot online da 73 milioni. Le 10 vincite record

8/8
pubblicità

Leggi anche

Lifestyle

Estrazioni Lotto e Superenalotto, i numeri vincenti del 29 novembre

Lifestyle

Albero di Natale, ecco quando si addobba in Italia e nel mondo

Lifestyle

Apertura impianti sciistici 2025-2026, le date delle principali piste

Lifestyle

Lotto e Superenalotto, estrazione di oggi 27 novembre: numeri vincenti

Lifestyle

Oroscopo dicembre 2025, previsioni e consigli per tutti i segni