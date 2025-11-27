Offerte Black Friday
Lotto e Superenalotto, estrazione di oggi 27 novembre: numeri vincenti

Introduzione

Tutti i martedì, giovedì, venerdì e sabato si tengono le estrazioni dei numeri dei giochi del LottoSuperenalotto e 10eLotto. Per tentare la fortuna, è possibile giocare fino alle ore 19.30 del giorno del concorso. Le estrazioni dei numeri, poi, iniziano dalle ore 20. Ecco i numeri fortunati di oggi, giovedì 27 novembre 2025, l'ammontare del jackpot e i numeri ritardatari.

Quello che devi sapere

Il gioco del Lotto

Il gioco del Lotto in Italia è gestito dal ministero dell'Economia e delle Finanze. Per giocare bisogna indicare un numero o una serie di numeri su una delle ruote. I numeri devono essere compresi tra l’1 e il 90. Le ruote sono undici: dieci hanno il nome di un capoluogo di regione (Bari, Cagliari, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Venezia), poi c’è la ruota Nazionale. Per ogni ruota vengono estratti cinque numeri. Come funziona l’estrazione? I numeri sono stampati su delle palline identiche, inserite in un'urna meccanica che le mescola con un getto di aria compressa e le cattura con una nicchia rotante ai bordi dell'urna. Per vincere bisogna azzeccare l'ambo, il terno, la quaterna o la cinquina, in base al tipo di giocata. Con una sola schedina è possibile vincere al massimo la cifra lorda di 6 milioni di euro.

 

I numeri vincenti del Lotto

Ecco i numeri del Lotto dell'ultima estrazione, quella di giovedì 27 novembre 2025:

  • Bari                     30 – 6 – 24 – 65 – 34
  • Cagliari               3  – 65 – 15 – 77 – 79
  • Firenze               4 – 74  – 10 – 45 – 18 
  • Genova              32 – 21 – 45 – 81  – 48 
  • Milano               25 – 5 – 15 – 78 – 86 
  • Napoli                34 –  49 – 52 – 16 – 5
  • Palermo             1  – 66 – 76  – 19  – 11
  • Roma                60 – 16 –  79 – 22 – 21
  • Torino                7 – 31 – 23  – 14 – 83
  • Venezia             75 – 9 –  6 – 34 – 31 
  • Nazionale         64 – 12 – 18 – 30 – 88

Come funziona il 10eLotto

All’estrazione del Lotto è legata anche una delle tre tipologie di 10eLotto. I 20 numeri estratti del 10eLotto corrispondono ai primi due estratti da ogni ruota del Lotto, esclusa quella Nazionale. In caso di numeri duplicati si prende il terzo, a cominciare dalla prima ruota. Il 10eLotto permette anche di giocare il Numero Oro e Doppio Oro. L’opzione Numero Oro consente di vincere se almeno uno tra i due numeri Oro estratti è presente tra quelli della propria giocata. L’opzione Doppio Oro offre la possibilità di vincere i premi Numero Oro - se almeno uno dei due numeri Oro è presente nella propria schedina di gioco - o i premi del Doppio Oro, se entrambi i numeri Oro sono presenti tra i numeri della propria giocata.

Il 10eLotto del 27 novembre (in aggiornamento)

I 20 numeri vincenti del 10eLotto dell’ultima estrazione del 27 novembre sono:

 

 1 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 9 – 16 – 21 – 25 – 30 – 31 – 32 – 34 – 49 – 60 – 65 – 66 – 74 – 75

 

 

Numero oro: 30

 

Doppio oro: 30, 6

 

Extra: 

Superenalotto: come funziona

Il gioco che consente di vincere le somme più consistenti è il Superenalotto. È possibile aggiudicarsi il Jackpot indovinando:

  • due numeri;
  • tre numeri;
  • quattro numeri;
  • cinque numeri;
  • cinque numeri più il numero jolly (5+1);
  • tutti i sei numeri.

 

Un'altra possibilità di vincere, se lo si è giocato, è data dal numero Superstar, che viene estratto separatamente rispetto alla serie da 6.

 

Il Superenalotto, a differenza del Lotto, è un gioco a vincita variabile: il montepremi (più eventualmente il jackpot del concorso precedente) di ogni concorso viene suddiviso nelle 5 categorie di vincita e spartito in modo equo tra i vincitori delle singole categorie. In questo modo la vincita dipende dal montepremi e dal numero di altri vincitori che ci sono stati nella stessa categoria.

 

Superenalotto, jackpot e numeri del 27 novembre (in aggiornamento)

Ma quali sono i numeri estratti il 27 novembre 2025?

 

La combinazione vincente è:  9 - 28 - 50 - 43 - 88 - 61

 

Il numero Jolly è: 83

 

Il numero Superstar è: 62

 

Jackpot del prossimo Superenalotto del 27-11-2025: 83.200.000 euro

 

Jackpot del Superenalotto del 28-11-2025: 

 

 

 

I numeri ritardatari della prossima estrazione del Lotto

Per la prossima estrazione del Lotto di venerdì 28 novembre 2025, ecco qui i numeri ritardatari.

 

I numeri ritardatari in assoluto: 

  • Nazionale        82 (manca da 137 estrazioni)
  • Firenze             42 (manca da 124 estrazioni)
  • Cagliari               8 (manca da 114 estrazioni)
  • Nazionale        59 (manca da 113 estrazioni)
  • Roma               63 (manca da 110 estrazioni)
  • Nazionale        35 (manca da 107 estrazioni)
  • Roma                 16 (manca da 97 estrazioni)
  • Bari                     20 (manca da 93 estrazioni)
  • Napoli              33 (manca da 88 estrazioni)
  • Bari                   46 (manca da 87 estrazioni)

Per ciascuna ruota i 3 numeri con il maggior ritardo, che non vengono estratti dal maggior numero di concorsi:

  • Bari                 20 (manca da 93 estrazioni) - 46 (da 87) - 56 (da 52)
  • Cagliari           8 (manca da 114 estrazioni) - 19 (da 75) - 72 (da 71)
  • Firenze           42 (manca da 124 estrazioni) - 5 (da 65) - 65 e 63 (da 60)
  • Genova           73 (manca da 81 estrazioni) - 10 (da 74) - 52 (da 66)
  • Milano            89 (manca da 64 estrazioni) - 73 (da 57) - 50 (da 53)
  • Napoli            33 (manca da 88 estrazioni) - 58 (da 77) - 37 (da 61)
  • Palermo         16 (manca da 58 estrazioni) - 5 (da 56) - 30 (da 51)
  • Roma              63 (manca da 110 estrazioni) - 16 (da 97) - 6 (da 61)
  • Torino              88 (manca da 76 estrazioni) - 89 (da 75) - 57 (da 67)
  • Venezia           71 (manca da 82 estrazioni) - 44 (da 76) - 57 (da 73)
  • Nazionale       82 (manca da 137 estrazioni) - 59 (da 113) - 35 (da 107)

I numeri ritardatari del Superenalotto

I numeri ritardatari per la prossima estrazione del Superenalotto sono:

 

  • 57 (da 56) - 64 (da 52) - 22 (da 51) - 34 (da 45) - 60 (da 40) - 6 (da 37)

 

