Lotto e Superenalotto, estrazione di oggi 27 novembre: numeri vincenti

Introduzione
Tutti i martedì, giovedì, venerdì e sabato si tengono le estrazioni dei numeri dei giochi del Lotto, Superenalotto e 10eLotto. Per tentare la fortuna, è possibile giocare fino alle ore 19.30 del giorno del concorso. Le estrazioni dei numeri, poi, iniziano dalle ore 20. Ecco i numeri fortunati di oggi, giovedì 27 novembre 2025, l'ammontare del jackpot e i numeri ritardatari.
Quello che devi sapere
Il gioco del Lotto
Il gioco del Lotto in Italia è gestito dal ministero dell'Economia e delle Finanze. Per giocare bisogna indicare un numero o una serie di numeri su una delle ruote. I numeri devono essere compresi tra l’1 e il 90. Le ruote sono undici: dieci hanno il nome di un capoluogo di regione (Bari, Cagliari, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Venezia), poi c’è la ruota Nazionale. Per ogni ruota vengono estratti cinque numeri. Come funziona l’estrazione? I numeri sono stampati su delle palline identiche, inserite in un'urna meccanica che le mescola con un getto di aria compressa e le cattura con una nicchia rotante ai bordi dell'urna. Per vincere bisogna azzeccare l'ambo, il terno, la quaterna o la cinquina, in base al tipo di giocata. Con una sola schedina è possibile vincere al massimo la cifra lorda di 6 milioni di euro.
I numeri vincenti del Lotto
Ecco i numeri del Lotto dell'ultima estrazione, quella di giovedì 27 novembre 2025:
- Bari 30 – 6 – 24 – 65 – 34
- Cagliari 3 – 65 – 15 – 77 – 79
- Firenze 4 – 74 – 10 – 45 – 18
- Genova 32 – 21 – 45 – 81 – 48
- Milano 25 – 5 – 15 – 78 – 86
- Napoli 34 – 49 – 52 – 16 – 5
- Palermo 1 – 66 – 76 – 19 – 11
- Roma 60 – 16 – 79 – 22 – 21
- Torino 7 – 31 – 23 – 14 – 83
- Venezia 75 – 9 – 6 – 34 – 31
- Nazionale 64 – 12 – 18 – 30 – 88
Come funziona il 10eLotto
All’estrazione del Lotto è legata anche una delle tre tipologie di 10eLotto. I 20 numeri estratti del 10eLotto corrispondono ai primi due estratti da ogni ruota del Lotto, esclusa quella Nazionale. In caso di numeri duplicati si prende il terzo, a cominciare dalla prima ruota. Il 10eLotto permette anche di giocare il Numero Oro e Doppio Oro. L’opzione Numero Oro consente di vincere se almeno uno tra i due numeri Oro estratti è presente tra quelli della propria giocata. L’opzione Doppio Oro offre la possibilità di vincere i premi Numero Oro - se almeno uno dei due numeri Oro è presente nella propria schedina di gioco - o i premi del Doppio Oro, se entrambi i numeri Oro sono presenti tra i numeri della propria giocata.
Il 10eLotto del 27 novembre (in aggiornamento)
I 20 numeri vincenti del 10eLotto dell’ultima estrazione del 27 novembre sono:
1 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 9 – 16 – 21 – 25 – 30 – 31 – 32 – 34 – 49 – 60 – 65 – 66 – 74 – 75
Numero oro: 30
Doppio oro: 30, 6
Extra:
Superenalotto: come funziona
Il gioco che consente di vincere le somme più consistenti è il Superenalotto. È possibile aggiudicarsi il Jackpot indovinando:
- due numeri;
- tre numeri;
- quattro numeri;
- cinque numeri;
- cinque numeri più il numero jolly (5+1);
- tutti i sei numeri.
Un'altra possibilità di vincere, se lo si è giocato, è data dal numero Superstar, che viene estratto separatamente rispetto alla serie da 6.
Il Superenalotto, a differenza del Lotto, è un gioco a vincita variabile: il montepremi (più eventualmente il jackpot del concorso precedente) di ogni concorso viene suddiviso nelle 5 categorie di vincita e spartito in modo equo tra i vincitori delle singole categorie. In questo modo la vincita dipende dal montepremi e dal numero di altri vincitori che ci sono stati nella stessa categoria.
Superenalotto, jackpot e numeri del 27 novembre (in aggiornamento)
Ma quali sono i numeri estratti il 27 novembre 2025?
La combinazione vincente è: 9 - 28 - 50 - 43 - 88 - 61
Il numero Jolly è: 83
Il numero Superstar è: 62
Jackpot del prossimo Superenalotto del 27-11-2025: 83.200.000 euro
Jackpot del Superenalotto del 28-11-2025:
I numeri ritardatari della prossima estrazione del Lotto
Per la prossima estrazione del Lotto di venerdì 28 novembre 2025, ecco qui i numeri ritardatari.
I numeri ritardatari in assoluto:
- Nazionale 82 (manca da 137 estrazioni)
- Firenze 42 (manca da 124 estrazioni)
- Cagliari 8 (manca da 114 estrazioni)
- Nazionale 59 (manca da 113 estrazioni)
- Roma 63 (manca da 110 estrazioni)
- Nazionale 35 (manca da 107 estrazioni)
- Roma 16 (manca da 97 estrazioni)
- Bari 20 (manca da 93 estrazioni)
- Napoli 33 (manca da 88 estrazioni)
- Bari 46 (manca da 87 estrazioni)
Per ciascuna ruota i 3 numeri con il maggior ritardo, che non vengono estratti dal maggior numero di concorsi:
- Bari 20 (manca da 93 estrazioni) - 46 (da 87) - 56 (da 52)
- Cagliari 8 (manca da 114 estrazioni) - 19 (da 75) - 72 (da 71)
- Firenze 42 (manca da 124 estrazioni) - 5 (da 65) - 65 e 63 (da 60)
- Genova 73 (manca da 81 estrazioni) - 10 (da 74) - 52 (da 66)
- Milano 89 (manca da 64 estrazioni) - 73 (da 57) - 50 (da 53)
- Napoli 33 (manca da 88 estrazioni) - 58 (da 77) - 37 (da 61)
- Palermo 16 (manca da 58 estrazioni) - 5 (da 56) - 30 (da 51)
- Roma 63 (manca da 110 estrazioni) - 16 (da 97) - 6 (da 61)
- Torino 88 (manca da 76 estrazioni) - 89 (da 75) - 57 (da 67)
- Venezia 71 (manca da 82 estrazioni) - 44 (da 76) - 57 (da 73)
- Nazionale 82 (manca da 137 estrazioni) - 59 (da 113) - 35 (da 107)
I numeri ritardatari del Superenalotto
I numeri ritardatari per la prossima estrazione del Superenalotto sono:
- 57 (da 56) - 64 (da 52) - 22 (da 51) - 34 (da 45) - 60 (da 40) - 6 (da 37)
