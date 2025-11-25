Lotto e Superenalotto, estrazione di oggi 25 novembre: numeri vincenti

Introduzione
Le estrazioni dei numeri dei giochi del Lotto, Superenalotto e 10eLotto vengono effettuate ogni martedì, giovedì, venerdì e sabato a partire dalle ore 20. È possibile giocare per tentare la fortuna fino alle 19:30 del giorno del concorso. Ecco quali sono i numeri fortunati di oggi, martedì 25 novembre (ARTICOLO IN AGGIORNAMENTO).
Quello che devi sapere
Il gioco del Lotto
Nel gioco del Lotto va indicato un numero, o una serie di numeri, compresi tra l'1 e il 90, su una delle 10 ruote - Bari, Cagliari, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Venezia - a cui si aggiunge la ruota Nazionale. Si può vincere indovinando tra i numeri estratti l'ambo, il terno, la quaterna o la cinquina, in base al tipo di giocata. L'estrazione è effettuata con un'urna meccanica che mescola le palline con un getto di aria compressa e le cattura con una nicchia rotante ai bordi dell'urna. Una sola schedina consente una vincita massima lorda di 6 milioni di euro.
I numeri vincenti del Lotto del 25 novembre
Ecco i numeri del Lotto dell'ultima estrazione, quella di martedì 25 novembre 2025:
- Bari: 6 - 33 - 14 - 87 - 73
- Cagliari: 90 - 73 - 48 - 35 - 67
- Firenze: 20 - 66 - 86 - 79 - 27
- Genova: 39 - 55 - 23 - 74 - 60
- Milano: 86 - 34 - 23 - 18 - 51
- Napoli: 1 - 12 - 60 - 11 - 82
- Palermo: 41 - 78 - 88 - 71 - 74
- Roma: 66 - 77 - 24 - 53 - 11
- Torino: 10 - 90 - 35 - 77 - 48
- Venezia: 47 - 79 - 82 - 5 - 65
- Nazionale: 88 - 14 - 15 - 48 - 9
La serie fortunata del 10eLotto
All’estrazione del Lotto è legata anche una delle tre tipologie di 10eLotto. I 20 numeri estratti del 10eLotto corrispondono ai primi due estratti da ogni ruota del Lotto, esclusa quella Nazionale. In caso di numeri duplicati si prende il terzo, a cominciare dalla prima ruota. Il 10eLotto permette anche di giocare il Numero Oro e Doppio Oro. L’opzione Numero Oro consente di vincere se almeno uno tra i due numeri Oro estratti è presente tra quelli della propria giocata. L’opzione Doppio Oro offre la possibilità di vincere i premi Numero Oro - se almeno uno dei due numeri Oro è presente nella propria schedina di gioco - o i premi del Doppio Oro, se entrambi i numeri Oro sono presenti tra i numeri della propria giocata.
Il 10eLotto di martedì 25 novembre
I 20 numeri vincenti del 10eLotto dell’ultima estrazione del 25 novembre sono:
1 - 6 - 10 - 12 - 14 - 20 - 33 - 34 - 39 - 41 - 47 - 48 - 55 - 66 - 73 - 77 - 78 - 79 - 86 - 90
Numero oro: 6
Doppio oro: 6 - 33
Extra: 5 - 11 - 18 - 23 - 24 - 27 - 35 - 53 - 60 - 67 - 71 - 74 - 82 - 87 - 88
Superenalotto: come funziona
Il gioco che consente di vincere le somme più consistenti è il Superenalotto. È possibile aggiudicarsi il Jackpot indovinando:
- due numeri;
- tre numeri;
- quattro numeri;
- cinque numeri;
- cinque numeri più il numero jolly (5+1);
- tutti i sei numeri.
Un'altra possibilità di vincere, se lo si è giocato, è data dal numero Superstar, che viene estratto separatamente rispetto alla serie da 6.
Il Superenalotto, a differenza del Lotto, è un gioco a vincita variabile: il montepremi (più eventualmente il jackpot del concorso precedente) di ogni concorso viene suddiviso nelle 5 categorie di vincita e spartito in modo equo tra i vincitori delle singole categorie. In questo modo la vincita dipende dal montepremi e dal numero di altri vincitori che ci sono stati nella stessa categoria.
Superenalotto, jackpot e numeri del 25 novembre
Ecco i numeri estratti il 25 novembre 2025:
La combinazione vincente è: 18 - 20 - 21 - 23 - 40 - 43
Il numero Jolly è: 52
Il numero Superstar è: 10
Jackpot del Superenalotto del 25-11-2025: 82.600.000 euro
I numeri ritardatari della prossima estrazione del Lotto
Per la prossima estrazione del Lotto di giovedì 27 novembre 2025, ecco qui i numeri ritardatari.
I numeri ritardatari in assoluto:
- Nazionale 82 (manca da 136 estrazioni)
- Firenze 42 (manca da 123 estrazioni)
- Cagliari 8 (manca da 113 estrazioni)
- Nazionale 59 (manca da 112 estrazioni)
- Roma 63 (manca da 109 estrazioni)
- Nazionale 35 (manca da 106 estrazioni)
- Roma 16 (manca da 96 estrazioni)
- Bari 20 (manca da 92 estrazioni)
- Napoli 33 (manca da 87 estrazioni)
- Bari 46 (manca da 86 estrazioni)
Per ciascuna ruota i 3 numeri con il maggior ritardo, che non vengono estratti dal maggior numero di concorsi:
- Bari 20 (manca da 92 estrazioni) - 46 (da 86) - 56 (da 51)
- Cagliari 8 (manca da 113 estrazioni) - 19 (da 74) - 72 (da 70)
- Firenze 42 (manca da 123 estrazioni) - 5 (da 64) - 65 e 63 (da 59)
- Genova 73 (manca da 80 estrazioni) - 10 (da 73) - 52 (da 65)
- Milano 89 (manca da 63 estrazioni) - 73 (da 56) - 50 (da 52)
- Napoli 33 (manca da 87 estrazioni) - 58 (da 76) - 37 (da 60)
- Palermo 16 (manca da 57 estrazioni) - 5 (da 55) - 30 (da 50)
- Roma 63 (manca da 109 estrazioni) - 16 (da 96) - 6 (da 60)
- Torino 88 (manca da 75 estrazioni) - 89 (da 74) - 57 (da 66)
- Venezia 71 (manca da 81 estrazioni) - 44 (da 75) - 57 (da 72)
- Nazionale 82 (manca da 136 estrazioni) - 59 (da 112) - 35 (da 106)
I numeri ritardatari del Superenalotto
I numeri ritardatari per la prossima estrazione del Superenalotto sono:
- 57 (da 55) - 64 (da 51) - 22 (da 50) - 34 (da 44) - 60 (da 39) - 6 (da 36)
