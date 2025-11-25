Lotto e Superenalotto, estrazione di oggi 25 novembre: numeri vincenti

Offerte Black Friday
Lotto e Superenalotto, l’estrazione di oggi 25 novembre: i numeri vincenti

Le estrazioni dei numeri dei giochi del LottoSuperenalotto e 10eLotto vengono effettuate ogni martedì, giovedì, venerdì e sabato a partire dalle ore 20. È possibile giocare per tentare la fortuna fino alle 19:30 del giorno del concorso. Ecco quali sono i numeri fortunati di oggi, martedì 25 novembre (ARTICOLO IN AGGIORNAMENTO).

Il gioco del Lotto

Nel gioco del Lotto va indicato un numero, o una serie di numeri, compresi tra l'1 e il 90, su una delle 10 ruote - Bari, Cagliari, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Venezia - a cui si aggiunge la ruota Nazionale. Si può vincere indovinando tra i numeri estratti l'ambo, il terno, la quaterna o la cinquina, in base al tipo di giocata. L'estrazione è effettuata con un'urna meccanica che mescola le palline con un getto di aria compressa e le cattura con una nicchia rotante ai bordi dell'urna. Una sola schedina consente una vincita massima lorda di 6 milioni di euro.

 

I numeri vincenti del Lotto del 25 novembre

Ecco i numeri del Lotto dell'ultima estrazione, quella di martedì 25 novembre 2025:

  • Bari:                  6 - 33 - 14 - 87 - 73
  • Cagliari:           90 - 73 - 48 - 35 - 67
  • Firenze:            20 - 66 - 86 - 79 - 27
  • Genova:           39 - 55 - 23 - 74 - 60
  • Milano:            86 - 34 - 23 - 18 - 51
  • Napoli:             1 - 12 - 60 - 11 - 82
  • Palermo:          41 - 78 - 88 - 71 - 74
  • Roma:               66 - 77 - 24 - 53 - 11
  • Torino:              10 - 90 - 35 - 77 - 48
  • Venezia:           47 - 79 - 82 - 5 - 65
  • Nazionale:        88 - 14 - 15 - 48 - 9

La serie fortunata del 10eLotto

All’estrazione del Lotto è legata anche una delle tre tipologie di 10eLotto. I 20 numeri estratti del 10eLotto corrispondono ai primi due estratti da ogni ruota del Lotto, esclusa quella Nazionale. In caso di numeri duplicati si prende il terzo, a cominciare dalla prima ruota. Il 10eLotto permette anche di giocare il Numero Oro e Doppio Oro. L’opzione Numero Oro consente di vincere se almeno uno tra i due numeri Oro estratti è presente tra quelli della propria giocata. L’opzione Doppio Oro offre la possibilità di vincere i premi Numero Oro - se almeno uno dei due numeri Oro è presente nella propria schedina di gioco - o i premi del Doppio Oro, se entrambi i numeri Oro sono presenti tra i numeri della propria giocata.

Il 10eLotto di martedì 25 novembre

I 20 numeri vincenti del 10eLotto dell’ultima estrazione del 25 novembre sono:

 

1 - 6 - 10 - 12 - 14 - 20 - 33 - 34 - 39 - 41 - 47 - 48 - 55 - 66 - 73 - 77 - 78 - 79 - 86 - 90

 

Numero oro: 6

 

Doppio oro: 6 - 33

 

Extra: 5 - 11 - 18 - 23 - 24 - 27 - 35 - 53 - 60 - 67 - 71 - 74 - 82 - 87 - 88

Superenalotto: come funziona

Il gioco che consente di vincere le somme più consistenti è il Superenalotto. È possibile aggiudicarsi il Jackpot indovinando:

  • due numeri;
  • tre numeri;
  • quattro numeri;
  • cinque numeri;
  • cinque numeri più il numero jolly (5+1);
  • tutti i sei numeri.

 

Un'altra possibilità di vincere, se lo si è giocato, è data dal numero Superstar, che viene estratto separatamente rispetto alla serie da 6.

 

Il Superenalotto, a differenza del Lotto, è un gioco a vincita variabile: il montepremi (più eventualmente il jackpot del concorso precedente) di ogni concorso viene suddiviso nelle 5 categorie di vincita e spartito in modo equo tra i vincitori delle singole categorie. In questo modo la vincita dipende dal montepremi e dal numero di altri vincitori che ci sono stati nella stessa categoria.

 

Superenalotto, jackpot e numeri del 25 novembre

Ecco i numeri estratti il 25 novembre 2025:

 

La combinazione vincente è: 18 - 20 - 21 - 23 - 40 - 43

 

Il numero Jolly è: 52

 

Il numero Superstar è: 10

 

Jackpot del Superenalotto del 25-11-2025: 82.600.000 euro

 

I numeri ritardatari della prossima estrazione del Lotto

Per la prossima estrazione del Lotto di giovedì 27 novembre 2025, ecco qui i numeri ritardatari.

 

I numeri ritardatari in assoluto: 

  • Nazionale        82 (manca da 136 estrazioni)
  • Firenze             42 (manca da 123 estrazioni)
  • Cagliari               8 (manca da 113 estrazioni)
  • Nazionale        59 (manca da 112 estrazioni)
  • Roma               63 (manca da 109 estrazioni)
  • Nazionale        35 (manca da 106 estrazioni)
  • Roma                 16 (manca da 96 estrazioni)
  • Bari                     20 (manca da 92 estrazioni)
  • Napoli              33 (manca da 87 estrazioni)
  • Bari                   46 (manca da 86 estrazioni)

Per ciascuna ruota i 3 numeri con il maggior ritardo, che non vengono estratti dal maggior numero di concorsi:

  • Bari                 20 (manca da 92 estrazioni) - 46 (da 86) - 56 (da 51)
  • Cagliari           8 (manca da 113 estrazioni) - 19 (da 74) - 72 (da 70)
  • Firenze           42 (manca da 123 estrazioni) - 5 (da 64) - 65 e 63 (da 59)
  • Genova           73 (manca da 80 estrazioni) - 10 (da 73) - 52 (da 65)
  • Milano            89 (manca da 63 estrazioni) - 73 (da 56) - 50 (da 52)
  • Napoli            33 (manca da 87 estrazioni) - 58 (da 76) - 37 (da 60)
  • Palermo         16 (manca da 57 estrazioni) - 5 (da 55) - 30 (da 50)
  • Roma              63 (manca da 109 estrazioni) - 16 (da 96) - 6 (da 60)
  • Torino              88 (manca da 75 estrazioni) - 89 (da 74) - 57 (da 66)
  • Venezia           71 (manca da 81 estrazioni) - 44 (da 75) - 57 (da 72)
  • Nazionale       82 (manca da 136 estrazioni) - 59 (da 112) - 35 (da 106)

 

I numeri ritardatari del Superenalotto

I numeri ritardatari per la prossima estrazione del Superenalotto sono:

 

  • 57 (da 55) - 64 (da 51) - 22 (da 50) - 34 (da 44) - 60 (da 39) - 6 (da 36)

 

