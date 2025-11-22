Lotto e Superenalotto, estrazione di oggi 22 novembre: numeri vincenti

Introduzione
Le estrazioni dei numeri dei giochi del Lotto, Superenalotto e 10eLotto vengono effettuate ogni martedì, giovedì, venerdì e sabato a partire dalle ore 20. È possibile giocare per tentare la fortuna fino alle 19:30 del giorno del concorso. Ecco quali sono i numeri fortunati di oggi, sabato 22 novembre (ARTICOLO IN AGGIORNAMENTO).
Quello che devi sapere
Il gioco del Lotto
Nel gioco del Lotto va indicato un numero, o una serie di numeri, compresi tra l'1 e il 90, su una delle 10 ruote - Bari, Cagliari, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Venezia - a cui si aggiunge la ruota Nazionale. Si può vincere indovinando tra i numeri estratti l'ambo, il terno, la quaterna o la cinquina, in base al tipo di giocata. L'estrazione è effettuata con un'urna meccanica che mescola le palline con un getto di aria compressa e le cattura con una nicchia rotante ai bordi dell'urna. Una sola schedina consente una vincita massima lorda di 6 milioni di euro.
I numeri vincenti del Lotto del 22 novembre
Ecco i numeri del Lotto dell'ultima estrazione, quella di sabato 22 novembre 2025:
- Bari: 82 - 8 - 24 - 45 - 37
- Cagliari: 7 - 16 - 67 - 74 - 35
- Firenze: 76 - 32 - 44 - 6 - 51
- Genova: 22 - 77 - 19 - 27 - 89
- Milano: 46 - 81 - 56 - 29 - 85
- Napoli: 68 - 90 - 80 - 6 - 47
- Palermo: 31 - 7 - 43 - 83 - 19
- Roma: 8 - 68 - 17 - 12 - 57
- Torino: 87 - 17 - 61 - 60 - 58
- Venezia: 27 - 5 - 17 - 72 - 50
- Nazionale: 70 - 76 - 56 - 81 - 15
La serie fortunata del 10eLotto
All’estrazione del Lotto è legata anche una delle tre tipologie di 10eLotto. I 20 numeri estratti del 10eLotto corrispondono ai primi due estratti da ogni ruota del Lotto, esclusa quella Nazionale. In caso di numeri duplicati si prende il terzo, a cominciare dalla prima ruota. Il 10eLotto permette anche di giocare il Numero Oro e Doppio Oro. L’opzione Numero Oro consente di vincere se almeno uno tra i due numeri Oro estratti è presente tra quelli della propria giocata. L’opzione Doppio Oro offre la possibilità di vincere i premi Numero Oro - se almeno uno dei due numeri Oro è presente nella propria schedina di gioco - o i premi del Doppio Oro, se entrambi i numeri Oro sono presenti tra i numeri della propria giocata.
Il 10eLotto di sabato 22 novembre
I 20 numeri vincenti del 10eLotto dell’ultima estrazione del 22 novembre sono:
5 - 7 - 8 - 16 - 17 - 22 - 24 - 27 - 31 - 32 - 44 - 46 - 67 - 68 - 76 - 77 - 81 - 82 - 87 - 90
Numero oro: 82
Doppio oro: 82 - 8
Extra: 6 - 12 - 19 - 29 - 35 - 37 - 43 - 45 - 56 - 60 - 61 - 72 - 74 - 80 - 83
Superenalotto: come funziona
Il gioco che consente di vincere le somme più consistenti è il Superenalotto. È possibile aggiudicarsi il Jackpot indovinando:
- due numeri;
- tre numeri;
- quattro numeri;
- cinque numeri;
- cinque numeri più il numero jolly (5+1);
- tutti i sei numeri.
Un'altra possibilità di vincere, se lo si è giocato, è data dal numero Superstar, che viene estratto separatamente rispetto alla serie da 6.
Il Superenalotto, a differenza del Lotto, è un gioco a vincita variabile: il montepremi (più eventualmente il jackpot del concorso precedente) di ogni concorso viene suddiviso nelle 5 categorie di vincita e spartito in modo equo tra i vincitori delle singole categorie. In questo modo la vincita dipende dal montepremi e dal numero di altri vincitori che ci sono stati nella stessa categoria.
Superenalotto, jackpot e numeri del 22 novembre
Ecco i numeri estratti il 22 novembre 2025:
La combinazione vincente è: 02 - 08 - 29 - 47 - 59 - 65
Il numero Jolly è: 86
Il numero Superstar è: 26
Jackpot del Superenalotto del 22-11-2025: 81.700.000 euro
I numeri ritardatari della prossima estrazione del Lotto
Per la prossima estrazione del Lotto di martedì 25 novembre 2025, ecco qui i numeri ritardatari.
I numeri ritardatari in assoluto:
- Nazionale 82 (manca da 135 estrazioni)
- Firenze 42 (manca da 122 estrazioni)
- Cagliari 8 (manca da 112 estrazioni)
- Nazionale 59 (manca da 111 estrazioni)
- Roma 63 (manca da 108 estrazioni)
- Nazionale 35 (manca da 105 estrazioni)
- Roma 16 (manca da 95 estrazioni)
- Bari 20 (manca da 91 estrazioni)
- Napoli 33 (manca da 86 estrazioni)
- Bari 46 (manca da 85 estrazioni)
Per ciascuna ruota i 3 numeri con il maggior ritardo, che non vengono estratti dal maggior numero di concorsi:
- Bari 20 (manca da 90 estrazioni) - 46 (da 84) - 56 (da 49)
- Cagliari 8 (manca da 111 estrazioni) - 19 (da 72) - 72 (da 68)
- Firenze 42 (manca da 121 estrazioni) - 5 (da 62) - 65 e 63 (da 57)
- Genova 73 (manca da 78 estrazioni) - 10 (da 71) - 52 (da 63)
- Milano 23 (manca da 71 estrazioni) - 89 (da 61) - 73 (da 54)
- Napoli 33 (manca da 85 estrazioni) - 58 (da 74) - 37 (da 58)
- Palermo 16 (manca da 55 estrazioni) - 5 (da 53) - 30 (da 48)
- Roma 63 (manca da 107 estrazioni) - 16 (da 94) - 6 (da 58)
- Torino 88 (manca da 73 estrazioni) - 89 (da 72) - 57 (da 64)
- Venezia 71 (manca da 79 estrazioni) - 44 (da 73) - 57 (da 70)
- Nazionale 82 (manca da 134 estrazioni) - 59 (da 110) - 35 (da 104)
I numeri ritardatari del Superenalotto
I numeri ritardatari per la prossima estrazione del Superenalotto sono:
- 57 (da 54) - 64 (da 50) - 22 (da 49) - 34 (da 43) - 60 (da 38) - 6 (da 35)
