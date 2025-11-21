La prima ricerca quantitativa e qualitativa sui gruppi di lettura, promossa dall’Associazione degli editori indipendenti, racconta un Paese in cui è sempre più forte il desiderio di leggere insieme e di ritrovarsi per dibattere. Chiara Faggiolani, che ha curato la direzione scientifica dello studio, ci ha spiegato perché non dobbiamo guardare a questo fenomeno come a una moda: "È la manifestazione di un bisogno sociale profondo. I book club sono. inoltre, un attore a tutti gli effetti del sistema libro"