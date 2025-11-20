Lacan e Besançon: "Riconciliarsi con l'ambiente è un obbligo"

Un giorno, in una tranquilla comunità, una bambina nasce con una strana mutazione: dalla punta del suo naso, infatti, emerge un germoglio. È l’inizio di quella che sembra una pandemia, che semina il panico tra la gente, che pian piano diventa una condizione sempre più diffusa e innocua, ma che genera disordini e divisione. Metamorfosi verde, fumetto di Patrick Lacan (testi) e Marion Besançon (meravigliosi disegni), pubblicato in Italia da Tunué (cartonato, 272 pagine, 34,90 euro). Una storia che parla di ecologia, convivenza e rispetto della diversità, di ambiente e di riconciliazione con esso. Lacan e Besançon sono stati ospiti di Tunué a Lucca Comics & Games 2025, qui li abbiamo intervistati.

Questa storia è un po’ un coming of age, un po’ un romance, ha un pizzico di horror. Che genere di libro è?

Marion Besançon: Difficile dirlo.

Patrick Lacan: Buona domanda… è una rappresentazione di noi due, alla fine. Io ho origini più legate alla tradizione francese ed europea, Marion è un mix di influenze manga ed europee più moderne. E poi è un’unione tra generazioni diverse. Questo mix ha creato qualcosa di originale, ma mentre lo facevamo non ce ne rendevamo conto.

Marion Besançon: Penso che entrambi abbiamo uno stile molto emotivo, penso sia quel tipo di fumetto.

È anche un libro che sembra parlare di tante paure umane. La prima che ci ho trovato è la paura del diverso.

Patrick Lacan: Sì, parla esattamente di questo, del tema dell’accettazione dell’altro, della paura dell’altro e del cambiamento, specialmente in una società violenta con chi è fuori dalla norma. Volevamo aiutare i giovani, ma non solo loro, a comprendere il rapporto con il diverso ed elaborarlo.

Marion Besançon: Penso che la relazione con l’alterità sia centrale, sia in rapporto col mondo vegetale e animale, sia con gli esseri umani. Il significato è un po’ che siamo tutti una sola cosa.

Un altro tema molto importante è quello ambientalista. È un fumetto ecologista.

Patrick Lacan: Sì sì. Ho lavorato tanto in passato a fumetti politicamente impegnati, in particolare sulle tematiche ecologiste, che sono sempre state al centro dei miei fumetti in passato. Si tratta di qualcosa che rappresenta le mie paure personali riguardo il futuro del nostro mondo.

Marion Besançon: Sì, le tematiche ecologiste sono centrali nella mia vita e nelle nostre vite. Volevamo parlarne in un modo che non fosse didascalico. Il libro prende il cammino del fantastico per trattare l’argomento.