Giornata mondiale della filosofia, gli eventi da non perdere in Italia

Molti eventi, organizzati dal Ministero dell'Istruzione e del Merito (MIM), dagli Uffici Scolastici Regionali e dalle università (come Bologna e Genova), hanno come tema principale "Philosophy and AI: Pensiero critico, sfida etica, opportunità educativa" o "Natura vivente" e "La filosofia di fronte alle opportunità del futuro"

Il terzo giovedì del mese di novembre si celebra ogni anno la Giornata Mondiale della Filosofia, istituita dall’UNESCO nel 2002, per evidenziare il ruolo della filosofia nella formazione dello spirito critico nella collettività intera, ed in particolar modo nelle giovani menti; e non a caso, in Italia, in tale operazione sono impegnati in prima linea docenti e studenti delle scuole superiori invitati ogni anno a confrontarsi con un tema specifico, ma che riguarda tutti come quello di quest’anno e dedicato alla natura vivente e alla sua cura, anche perché si sta prendendo coscienza, sia pure faticosamente, a tutti i livelli di vivere insieme in un unico oikos di natura sempre più planetaria.