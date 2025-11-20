Giornata mondiale della filosofia, gli eventi da non perdere in Italia

Molti eventi, organizzati dal Ministero dell'Istruzione e del Merito (MIM), dagli Uffici Scolastici Regionali e dalle università (come Bologna e Genova), hanno come tema principale "Philosophy and AI: Pensiero critico, sfida etica, opportunità educativa" o "Natura vivente" e "La filosofia di fronte alle opportunità del futuro"
Il terzo giovedì del mese di novembre si celebra ogni anno la Giornata Mondiale della Filosofia, istituita dall’UNESCO nel 2002, per evidenziare il ruolo della filosofia nella formazione dello spirito critico nella collettività intera, ed in particolar modo nelle giovani menti; e non a caso, in Italia, in tale operazione sono impegnati in prima linea docenti e studenti delle scuole superiori invitati ogni anno a confrontarsi con un tema specifico, ma che riguarda tutti come quello di quest’anno e dedicato alla natura vivente e alla sua cura, anche perché si sta prendendo coscienza, sia pure faticosamente, a tutti i livelli di vivere insieme in un unico oikos di natura sempre più planetaria.
Gli eventi in Italia
Il tema ufficiale globale promosso dall'UNESCO per il 2025 si concentra sull'etica della disuguaglianza e sui valori che modellano le società future. A livello nazionale e locale, sono previsti diversi eventi in Italia con focus specifici:
- A Roma la SFI Romana e il Dipartimento FilCoSpe di Roma Tre organizzano "Filosofia in Dialogo", una giornata di dialoghi filosofici rivolta a studenti e docenti presso il Teatro Palladium e trasmessa in diretta sul canale YouTube della Fondazione Teatro Palladium venerdì 21 novembre 2025 (intera mattinata), preceduta da altre due mattinate di dialoghi filosofici il 17 e il 19 novembre 2025.
- L’Università degli Studi di Milano - Dipartimento di Filosofia "Piero Martinetti" ha organizzato diversi eventi, anche in prossimità della giornata, con particolare attenzione al tema "Philosophy and AI". Giovedì 20 novembre, dalle 10:30 alle 18:30: evento "La Telemedicina in Italia" presso l'Aula Martinetti, Via Festa del Perdono 7. Altre conferenze sono previste tra il 17 e il 21 novembre, con orari e argomenti specifici consultabili sul sito del dipartimento.
- "Natura vivente": L'Università di Bologna e il Comune di Bologna promuovono un evento aperto alla cittadinanza per riflettere sulla "natura vivente". Qui il programma completo
- "Filosofia, medicina ed etica della cura": La Società Filosofica Italiana (SFI) organizza una maratona filosofica dedicata a questo tema specifico. Qui il programma completo
- "La filosofia di fronte alle opportunità del futuro": L'Associazione Filosofica Ligure (AFL) ha scelto questo tema per le celebrazioni a Genova. La giornata si svolgerà presso la sede della Scuola di Scienze Umanistiche dell’Università di Genova il 20 novembre 2025 dalle 9:30 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 19:00.
- Hannah Arendt: A Caltanissetta, la giornata includerà la premiazione di un concorso nazionale rivolto ai giovani sulla figura di Hannah Arendt e il tema della "banalità del male". Qui il programma completo.
