Arte, water d'oro di Cattelan venduto all'asta per 12 mln di dollari

Arte, il water d'oro di Maurizio Cattelan venduto all'asta per 12 milioni di dollari

Realizzata dall'artista padovano nel 2016, l'opera è stata battuta da Sotheby's a una cifra “deludente”. L'obiettivo iniziale era infatti quello di superare gli oltre 17 milioni di dollari pagati per un'altra creazione firmata da Cattelan, "Him" (la scultura che raffigura Hitler inginocchiato)

Il celebre water d'oro di Maurizio Cattelan è stato venduto all'asta per poco più di 12 milioni di dollari. Realizzata dall'artista padovano nel 2016, l'opera, l'unica versione esistente dell'installazione dopo che la “gemella” era stata rubata dalla casa natale di Winston Churchill e mai recuperata, è stata battuta all'asta da Sotheby's a una cifra “deludente”: il prezzo del metallo prezioso più i diritti di asta. L'obiettivo iniziale era infatti quello di superare gli oltre 17 milioni di dollari pagati per un'altra opera firmata da Cattelan, "Him" (la scultura che raffigura Hitler inginocchiato) battuta da Christie's quasi dieci anni fa. A vendere il wc d'oro è stato Steve Cohen, proprietario della squadra dei Mets.

La vendita del wc d'oro di Cattelan

Realizzato in oltre 100 chili di oro massiccio, il wc perfettamente funzionante, divenuto ormai un cult e installato nel quinto piano del Guggenheim, è stato proposto - per la prima volta nella storia delle aste - sulla base del valore del prezioso metallo, oscillando con l'andamento del mercato. La cifra di partenza era di 10 milioni di dollari, per un oggetto dal peso di oltre 100 chili. Solo qualche mese fa era stata battuta all'asta un'altra celebre opera di Cattelan, "Comedian", l'iconica banana incollata al muro con il nastro adesivo nero, pagata oltre sei milioni di dollari da un tycoon delle criptovalute. 

