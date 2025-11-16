Lo scrittore francese, classe 1981, racconta “La notte devastata”. I cinque adolescenti protagonisti, sullo sfondo dei sobborghi di Tolosa, sprofondano da un giorno all’altro nell’incubo. Una storia che mescola fantastico e reale e che ha al centro i quarantenni di oggi, colti nel momento in cui diventano adulti. “Non amo la parola Millennial, ma quello che ci ha resi una generazione è stata la malinconia, la paura del futuro, l’essere nati in un momento di caduta delle illusioni e degli ideali” spiega a Skytg24