Macron e BOSCO STUDIO: design e identità si fondono in "Sound of Us"

Si chiama “Sound of Us” la nuova campagna firmata da Macron, il brand italiano leader internazionale nello sportswear, che questa volta sceglie la musica come linguaggio per raccontare la propria visione del design e dell’identità. Le protagoniste di questa campagna sono le Anthem Jacket disegnate dal Centro Stile Macron: capi storici che le squadre indossano per entrare in campo. Per celebrare la loro unicità, Macron ha deciso di coinvolgere cinque musicisti del progetto BOSCO STUDIO, tra cui tre compositori, che per l’occasione hanno scritto, suonato e performato un brano originale: il “Macron Anthem” .

Con "Sounds of Us" Macron continua a costruire una sua identità sonora

Attraverso “Sound of Us”, Macron esplora il punto di incontro tra design, identità e suono, mostrando come il linguaggio estetico del brand possa dialogare con la cultura contemporanea anche in mondi diversi da quello prettamente sportivo. Le Anthem Jacket protagoniste dello shooting appartengono a cinque club internazionali sponsorizzati dal brand bolognese: cinque giacche, cinque culture, cinque strumenti, per un’unica sinfonia visiva e sonora firmata Macron. La campagna è stata lanciata sui canali social di Macron con la pubblicazione di un video dedicato, mentre il Macron Anthem è disponibile per la visione e l’ascolto sul canale YouTube di Macron. Le Anthem Jacket sono invece acquistabili sulla pagina dedicata del sito macron.com. “Sound of Us” segna un passo ulteriore in questa direzione iniziata con “The Shape of Beauty”, dimostrando la capacità del brand di aprirsi a nuove contaminazioni artistiche, mantenendo intatta la coerenza del proprio linguaggio.