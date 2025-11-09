BookCity Milano: programma, ospiti ed eventi dell'edizione 2025

Sono 1359 gli eventi di questa quattordicesima edizione, con 2715 protagonisti, 52 librerie, 62 biblioteche (di cui 14 di condominio); 403 le sedi che ospiteranno gli incontri della manifestazione, diffuse in tutti i diversi Municipi milanesi, oltre alle città limitrofe
La quattordicesima edizione di BookCity Milano andrà in scena dal 10 al 16 novembre. La manifestazione, dedicata al libro e alla lettura promossa dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Milano e dalla Fondazione BOOKCITY MILANO, ha un programma con migliaia di eventi per tutti i gusti e le età, anche per il weekend. Saranno 1359 gli eventi di quest’anno, con 2715 protagonisti, 52 librerie, 62 biblioteche (di cui 14 di condominio); 403 le sedi che ospiteranno gli incontri della manifestazione, diffuse in tutti i diversi Municipi milanesi, oltre alle città limitrofe.
Il tema di questa edizione
Il tema scelto per questa edizione è “Il potere delle idee / Le idee del potere” per promuovere una riflessione collettiva sulla relazione a due vie fra le idee e il potere attraverso incontri di alto profilo dedicati a politica, geopolitica, attualità e giornalismo. Oltre a questo nucleo tematico, gli incontri di BookCity Milano si articolano in quattro percorsi che interpretano le sfide della contemporaneità attraverso altrettante parole chiave: possibilità, fragilità, opportunità e minacce. Quattro traiettorie di senso, ciascuna ispirata da un verso di una grande poetessa del Novecento, ci guidano in un viaggio collettivo tra contraddizioni e speranze del mondo contemporaneo.
Le altre tematiche
Ampio spazio inoltre alla spiritualità, con un trittico di incontri su San Francesco, di cui nel 2026 ricorreranno gli 800 anni dalla morte, e con la serata conclusiva che metterà al centro il ruolo della fede nel nostro tempo. Spazio anche a un focus sull’adolescenza, che indaga i temi del disagio giovanile, e sull’amore in tutte le sue forme, partendo dalla costante diffusione del genere romance, per affrontarne diverse declinazioni - dall'amore in carcere, all'amore adulto, a quello inevitabile. Protagonisti anche i classici riletti in chiave contemporanea, accanto ai nomi della scena letteraria e culturale nazionale e internazionale. Lo sport sarà al centro di un ciclo di incontri in occasione delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026, intitolato Tedofori.
Gli ospiti da non perdere
Il ricco parterre di ospiti include autori internazionali e figure di spicco del panorama culturale e politico, tra cui spiccano i nomi di Colum McCann (che riceverà il Sigillo della Città), Ken Follett, Arundhati Roy e Neige Sinno. La manifestazione si conferma un evento diffuso, con gli incontri che si terranno in 403 sedi diverse, toccando tutti i Municipi, 52 librerie e ben 62 biblioteche, incluse 14 di condominio. BookCity Milano 2025, grazie alla sua capillare presenza e alla scelta di temi cruciali, si configura ancora una volta come un momento fondamentale per riaffermare il libro come strumento essenziale per la crescita individuale e la comprensione collettiva del mondo.
