BookCity Milano: programma, ospiti ed eventi dell'edizione 2025

Il tema scelto per questa edizione è “Il potere delle idee / Le idee del potere” per promuovere una riflessione collettiva sulla relazione a due vie fra le idee e il potere attraverso incontri di alto profilo dedicati a politica, geopolitica, attualità e giornalismo. Oltre a questo nucleo tematico, gli incontri di BookCity Milano si articolano in quattro percorsi che interpretano le sfide della contemporaneità attraverso altrettante parole chiave: possibilità, fragilità, opportunità e minacce. Quattro traiettorie di senso, ciascuna ispirata da un verso di una grande poetessa del Novecento, ci guidano in un viaggio collettivo tra contraddizioni e speranze del mondo contemporaneo.

La quattordicesima edizione di BookCity Milano andrà in scena dal 10 al 16 novembre. La manifestazione, dedicata al libro e alla lettura promossa dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Milano e dalla Fondazione BOOKCITY MILANO, ha un programma con migliaia di eventi per tutti i gusti e le età, anche per il weekend. Saranno 1359 gli eventi di quest’anno, con 2715 protagonisti, 52 librerie, 62 biblioteche (di cui 14 di condominio); 403 le sedi che ospiteranno gli incontri della manifestazione, diffuse in tutti i diversi Municipi milanesi, oltre alle città limitrofe.

Le altre tematiche

Ampio spazio inoltre alla spiritualità, con un trittico di incontri su San Francesco, di cui nel 2026 ricorreranno gli 800 anni dalla morte, e con la serata conclusiva che metterà al centro il ruolo della fede nel nostro tempo. Spazio anche a un focus sull’adolescenza, che indaga i temi del disagio giovanile, e sull’amore in tutte le sue forme, partendo dalla costante diffusione del genere romance, per affrontarne diverse declinazioni - dall'amore in carcere, all'amore adulto, a quello inevitabile. Protagonisti anche i classici riletti in chiave contemporanea, accanto ai nomi della scena letteraria e culturale nazionale e internazionale. Lo sport sarà al centro di un ciclo di incontri in occasione delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026, intitolato Tedofori.

Gli ospiti da non perdere

Il ricco parterre di ospiti include autori internazionali e figure di spicco del panorama culturale e politico, tra cui spiccano i nomi di Colum McCann (che riceverà il Sigillo della Città), Ken Follett, Arundhati Roy e Neige Sinno. La manifestazione si conferma un evento diffuso, con gli incontri che si terranno in 403 sedi diverse, toccando tutti i Municipi, 52 librerie e ben 62 biblioteche, incluse 14 di condominio. BookCity Milano 2025, grazie alla sua capillare presenza e alla scelta di temi cruciali, si configura ancora una volta come un momento fondamentale per riaffermare il libro come strumento essenziale per la crescita individuale e la comprensione collettiva del mondo.