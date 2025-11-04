Perugia, il più grande museo esperienziale al mondo dedicato al cacao

A Perugia la Città del Cioccolato diventa realtà. Nasce il nuovo museo esperienziale dedicato al cacao e al cioccolato. Un progetto che prende forma nella città umbra tradizionalmente più dolce d’Italia, qualificandosi così come il maggior polo attrattivo tematico al mondo, grazie al recupero dell’ex Mercato Coperto di proprietà del Comune di Perugia, ristrutturato nel 2016 con il sostegno finanziario di Regione Umbria e Fondazione Perugia. Con i suoi 2.800 metri quadrati, il museo offre un’esperienza immersiva dedicata ai cinque sensi e alla cultura del cacao. Il percorso inizia al piano superiore, dove si esplorano la geografia e la storia del “cibo degli dèi”, per poi proseguire – anche attraverso un suggestivo scivolo – fino a una foresta equatoriale ricostruita, in cui il visitatore può camminare tra alberi di cacao e cabosse. La città del cioccolato apre alla vigilia di Eurochocolate 2025 che si terrà nel capoluogo umbro dal 14 al 23 novembre 2025, con il tema "La festa tra le nuvole". L'evento includerà degustazioni, sculture di cioccolato, laboratori, showcooking e spettacoli, distribuite nel centro storico.