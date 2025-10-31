Alla vigilia dell’inaugurazione del Grand Egyptian Museum (GEM) del Cairo, abbiamo intervistato Ahmed Youssef, CEO della Egyptian Tourism Authority, e ci siamo fatti raccontare in che modo l’Egitto è diventato una delle destinazioni turistiche a più rapida crescita a livello mondiale: 9 miliardi di dollari di entrate nei primi sette mesi del 2025 per oltre 10 milioni di visitatori (con un incremento del 6% rispetto al 2023)