Estrazioni Lotto e Superenalotto, i numeri vincenti di oggi 31 ottobre

Introduzione
I numeri dei giochi del Lotto, Superenalotto e 10eLotto vengono estratti da anni ogni martedì, giovedì e sabato, dalle ore 20. Da luglio a dicembre 2023 è stata introdotta una quarta estrazione settimanale, il venerdì, per raccogliere fondi in favore delle popolazioni dell’Emilia Romagna colpite dalle alluvioni nel maggio di quell'anno. Oltre a Lotto ed Enalotto è stata disposta un’estrazione aggiuntiva anche per tutti i tipi di giochi connessi, ovvero 10eLotto, SuperStar e Simbolotto. L'estrazione aggiuntiva del venerdì è poi stata prorogata per tutto il 2024 e per il 2025 e le entrate sono destinate al Fondo per le emergenze nazionali. Ecco i numeri fortunati del 31 ottobre: la prossima estrazione, a causa della festività di Ognissanti, non sarà domani 1 novembre ma è posticipata a lunedì 3 novembre.
Quello che devi sapere
Il Lotto
Per giocare al gioco del Lotto, si indica un numero, o una serie di numeri, compresi tra l'1 e il 90, su una delle 10 ruote - Bari, Cagliari, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Venezia - a cui si aggiunge la ruota Nazionale. Si può vincere azzeccando l'ambo, il terno, la quaterna o la cinquina, in base al tipo di giocata. Per l'estrazione viene usata un'urna meccanica che mischia le palline con un getto di aria compressa e le cattura con una nicchia rotante ai bordi dell'urna. Con una sola schedina la vincita massima lorda consentita è 6 milioni di euro.
I numeri vincenti del Lotto
Ecco i numeri del Lotto dell'ultima estrazione, quella di venerdì 31 ottobre 2025:
- Bari: 43 - 31 - 77 - 89 - 85
- Cagliari: 50 - 30 - 77 - 43 - 53
- Firenze: 23 - 53 - 28 - 11 - 72
- Genova: 14 - 86 - 37 - 22 - 68
- Milano: 62 - 14 - 19 - 48 - 26
- Napoli: 46 - 56 - 42 - 13 - 77
- Palermo: 44 - 71 - 53 - 73 - 74
- Roma: 24 - 56 - 90 - 57 - 29
- Torino: 72 - 02 - 29 - 12 - 21
- Venezia: 10 - 64 - 37 - 65 - 22
- Nazionale: 69 - 39 - 08 - 04 - 61
La serie fortunata del 10eLotto
All’estrazione del Lotto è legata anche una delle tre tipologie di 10eLotto. I 20 numeri estratti del 10eLotto corrispondono ai primi due estratti da ogni ruota del Lotto, esclusa quella Nazionale. In caso di numeri duplicati si prende il terzo, a cominciare dalla prima ruota. Il 10eLotto permette anche di giocare il Numero Oro e Doppio Oro. L’opzione Numero Oro consente di vincere se almeno uno tra i due numeri Oro estratti è presente tra quelli della propria giocata. L’opzione Doppio Oro offre la possibilità di vincere i premi Numero Oro - se almeno uno dei due numeri Oro è presente nella propria schedina di gioco - o i premi del Doppio Oro, se entrambi i numeri Oro sono presenti tra i numeri della propria giocata.
Il 10eLotto del 31 ottobre
I 20 numeri vincenti del 10eLotto dell’ultima estrazione del 31 ottobre sono:
02 - 10 - 14 - 23 - 24 - 28 - 30 - 31 - 43 - 44 - 46 - 50 - 53 - 56 - 62 - 64 - 71 - 72 - 77 - 86
Numero oro: 43
Doppio oro: 43 - 31
Extra: 11 - 12 - 13 - 19 - 22 - 29 - 37 - 42 - 48 - 57 - 65 - 73 - 85 - 89 - 90
Superenalotto: la combinazione vincente, il Jolly e il Superstar
Il gioco che permette di vincere le cifre più alte è il Superenalotto. Con il Superenalotto si può vincere il Jackpot indovinando:
- due numeri;
- tre numeri;
- quattro numeri;
- cinque numeri;
- cinque numeri più il numero jolly (5+1);
- tutti i sei numeri.
Un'altra possibilità di vincere, se lo si è giocato, è data dal numero Superstar, che viene estratto separatamente rispetto alla serie da 6.
Il Superenalotto, a differenza del Lotto, è un gioco a vincita variabile: il montepremi (più eventualmente il jackpot del concorso precedente) di ogni concorso viene suddiviso nelle 5 categorie di vincita e spartito in modo equo tra i vincitori delle singole categorie. Pertanto la vincita dipende dal montepremi e dal numero di altri vincitori della stessa categoria.
Jackpot e numeri del 31 ottobre
Ecco i numeri estratti il 31 ottobre 2025:
La combinazione vincente è: 08 - 30 - 32 - 61 - 67 - 85
Il numero Jolly è: 22
Il numero Superstar è: 09
Jackpot del Superenalotto del 31-10-2025: 71.600.000 euro
Jackpot del prossimo Superenalotto del 03-11-2025: XX.X00.000 euro
I numeri ritardatari della prossima estrazione del Lotto
Per la prossima estrazione del Lotto del 3 novembre 2025, ecco quali sono i numeri ritardatari.
I numeri ritardatari in assoluto:
- Nazionale 82 (manca da 122 estrazioni)
- Firenze 42 (manca da 109 estrazioni)
- Cagliari 8 (manca da 99 estrazioni)
- Nazionale 59 (manca da 98 estrazioni)
- Firenze 76 (manca da 96 estrazioni)
- Roma 63 (manca da 95 estrazioni)
- Nazionale 35 (manca da 92 estrazioni)
- Torino 4 (manca da 89 estrazioni)
- Venezia 16 (manca da 86 estrazioni)
- Roma 16 (manca da 82 estrazioni)
Per ciascuna ruota i 3 numeri con il maggior ritardo, che non vengono estratti dal maggior numero di concorsi:
- Bari 20 (manca da 78 estrazioni) - 46 (da 72) - 44 e 11 (da 43)
- Cagliari 8 (manca da 99 estrazioni) - 19 (da 60) - 72 (da 56)
- Firenze 42 (manca da 109 estrazioni) - 76 (da 96) - 89 (da 71)
- Genova 73 (manca da 65 estrazioni) - 10 (da 59) - 39 (da 52)
- Milano 47 (manca da 79 estrazioni) - 56 (da 78) - 51 (da 75)
- Napoli 33 (manca da 73 estrazioni) - 59 e 58 (da 62) - 36 (da 59)
- Palermo 89 (manca da 61 estrazioni) - 37 (da 52) - 16 (da 43)
- Roma 63 (manca da 95 estrazioni) - 16 (da 82) - 86 (da 67)
- Torino 4 (manca da 89 estrazioni) - 46 (da 81) - 88 (da 61)
- Venezia 16 (manca da 86 estrazioni) - 49 (da 73) - 71 (da 67)
- Nazionale 82 (manca da 122 estrazioni) - 59 (da 98) - 35 (da 92)
I numeri ritardatari del Superenalotto
Ecco, infine, quali sono i numeri ritardatari per la prossima estrazione del Superenalotto:
- 24 (da 63) - 85 (da 49) - 57 (da 41) - 72, 64 e 67 (da 37)
