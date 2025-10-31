Offerte Sky
Estrazioni Lotto e Superenalotto, i numeri vincenti di oggi 31 ottobre

Lifestyle
Introduzione

I numeri dei giochi del LottoSuperenalotto e 10eLotto vengono estratti da anni ogni martedì, giovedì e sabato, dalle ore 20. Da luglio a dicembre 2023 è stata introdotta una quarta estrazione settimanale, il venerdì, per raccogliere fondi in favore delle popolazioni dell’Emilia Romagna colpite dalle alluvioni nel maggio di quell'anno. Oltre a Lotto ed Enalotto è stata disposta un’estrazione aggiuntiva anche per tutti i tipi di giochi connessi, ovvero 10eLotto, SuperStar e Simbolotto. L'estrazione aggiuntiva del venerdì è poi stata prorogata per tutto il 2024 e per il 2025 e le entrate sono destinate al Fondo per le emergenze nazionali. Ecco i numeri fortunati del 31 ottobre: la prossima estrazione, a causa della festività di Ognissanti, non sarà domani 1 novembre ma è posticipata a lunedì 3 novembre.

Quello che devi sapere

Il Lotto

Per giocare al gioco del Lotto, si indica un numero, o una serie di numeri, compresi tra l'1 e il 90, su una delle 10 ruote - Bari, Cagliari, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Venezia - a cui si aggiunge la ruota Nazionale. Si può vincere azzeccando l'ambo, il terno, la quaterna o la cinquina, in base al tipo di giocata. Per l'estrazione viene usata un'urna meccanica che mischia le palline con un getto di aria compressa e le cattura con una nicchia rotante ai bordi dell'urna. Con una sola schedina la vincita massima lorda consentita è 6 milioni di euro.

 

Per approfondire: L'estrazione del 30 ottobre

I numeri vincenti del Lotto

Ecco i numeri del Lotto dell'ultima estrazione, quella di venerdì 31 ottobre 2025:

  • Bari:                   43 - 31 - 77 - 89 - 85
  • Cagliari:            50 - 30 - 77 - 43 - 53
  • Firenze:             23 - 53 - 28 - 11 - 72
  • Genova:            14 - 86 - 37 - 22 - 68
  • Milano:             62 - 14 - 19 - 48 - 26
  • Napoli:              46 - 56 - 42 - 13 - 77
  • Palermo:          44 - 71 - 53 - 73 - 74
  • Roma:               24 - 56 - 90 - 57 - 29
  • Torino:              72 - 02 - 29 - 12 - 21
  • Venezia:            10 - 64 - 37 - 65 - 22
  • Nazionale:        69 - 39 - 08 - 04 - 61

La serie fortunata del 10eLotto

All’estrazione del Lotto è legata anche una delle tre tipologie di 10eLotto. I 20 numeri estratti del 10eLotto corrispondono ai primi due estratti da ogni ruota del Lotto, esclusa quella Nazionale. In caso di numeri duplicati si prende il terzo, a cominciare dalla prima ruota. Il 10eLotto permette anche di giocare il Numero Oro e Doppio Oro. L’opzione Numero Oro consente di vincere se almeno uno tra i due numeri Oro estratti è presente tra quelli della propria giocata. L’opzione Doppio Oro offre la possibilità di vincere i premi Numero Oro - se almeno uno dei due numeri Oro è presente nella propria schedina di gioco - o i premi del Doppio Oro, se entrambi i numeri Oro sono presenti tra i numeri della propria giocata.

Il 10eLotto del 31 ottobre

20 numeri vincenti del 10eLotto dell’ultima estrazione del 31 ottobre sono:

 

02 - 10 - 14 - 23 - 24 - 28 - 30 - 31 - 43 - 44 - 46 - 50 - 53 - 56 - 62 - 64 - 71 - 72 - 77 - 86

 

Numero oro: 43

 

Doppio oro: 43 - 31

 

Extra: 11 - 12 - 13 - 19 - 22 - 29 - 37 - 42 - 48 - 57 - 65 - 73 - 85 - 89 - 90

Superenalotto: la combinazione vincente, il Jolly e il Superstar

Il gioco che permette di vincere le cifre più alte è il Superenalotto. Con il Superenalotto si può vincere il Jackpot indovinando:

  • due numeri;
  • tre numeri;
  • quattro numeri;
  • cinque numeri;
  • cinque numeri più il numero jolly (5+1);
  • tutti i sei numeri.

 

Un'altra possibilità di vincere, se lo si è giocato, è data dal numero Superstar, che viene estratto separatamente rispetto alla serie da 6.

 

Il Superenalotto, a differenza del Lotto, è un gioco a vincita variabile: il montepremi (più eventualmente il jackpot del concorso precedente) di ogni concorso viene suddiviso nelle 5 categorie di vincita e spartito in modo equo tra i vincitori delle singole categorie. Pertanto la vincita dipende dal montepremi e dal numero di altri vincitori della stessa categoria.

 

Per approfondire: Superenalotto, estrazione da record: voi sapreste come incassare? Ecco come fare

Jackpot e numeri del 31 ottobre

Ecco i numeri estratti il 31 ottobre 2025:

 

La combinazione vincente è: 08 - 30 - 32 - 61 - 67 - 85

 

Il numero Jolly è: 22

 

Il numero Superstar è: 09

 

Jackpot del Superenalotto del 31-10-2025: 71.600.000 euro

 

Jackpot del prossimo Superenalotto del 03-11-2025: XX.X00.000 euro

 

Per approfondire: Bacheca dei sistemi del Superenalotto, cos'è e come funziona

I numeri ritardatari della prossima estrazione del Lotto

Per la prossima estrazione del Lotto del 3 novembre 2025, ecco quali sono i numeri ritardatari.

 

I numeri ritardatari in assoluto

  • Nazionale        82 (manca da 122 estrazioni)
  • Firenze             42 (manca da 109 estrazioni)
  • Cagliari               8 (manca da 99 estrazioni)
  • Nazionale        59 (manca da 98 estrazioni)
  • Firenze             76 (manca da 96 estrazioni)
  • Roma               63 (manca da 95 estrazioni)
  • Nazionale        35 (manca da 92 estrazioni)
  • Torino               4 (manca da 89 estrazioni)
  • Venezia             16 (manca da 86 estrazioni)
  • Roma                 16 (manca da 82 estrazioni)

Per ciascuna ruota i 3 numeri con il maggior ritardo, che non vengono estratti dal maggior numero di concorsi:

  • Bari                 20 (manca da 78 estrazioni) - 46 (da 72) - 44 e 11 (da 43)
  • Cagliari           8 (manca da 99 estrazioni) - 19 (da 60) - 72 (da 56)
  • Firenze           42 (manca da 109 estrazioni) - 76 (da 96) - 89 (da 71)
  • Genova           73 (manca da 65 estrazioni) - 10 (da 59) - 39 (da 52)
  • Milano            47 (manca da 79 estrazioni) - 56 (da 78) - 51 (da 75)
  • Napoli            33 (manca da 73 estrazioni) - 59 e 58 (da 62) - 36 (da 59)
  • Palermo         89 (manca da 61 estrazioni) - 37 (da 52) - 16 (da 43)
  • Roma              63 (manca da 95 estrazioni) - 16 (da 82) - 86 (da 67)
  • Torino              4 (manca da 89 estrazioni) - 46 (da 81) - 88 (da 61)
  • Venezia           16 (manca da 86 estrazioni) - 49 (da 73) - 71 (da 67)
  • Nazionale       82 (manca da 122 estrazioni) - 59 (da 98) - 35 (da 92)

 

Per approfondireSuperenalotto, qual è la Regione più fortunata?

I numeri ritardatari del Superenalotto

Ecco, infine, quali sono i numeri ritardatari per la prossima estrazione del Superenalotto:

  • 24 (da 63) - 85 (da 49) - 57 (da 41) - 72, 64 e 67 (da 37)

 

Per approfondire: Superenalotto, le 10 vincite record

