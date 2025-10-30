Halloween 2025, cosa fare a Torino: eventi e feste a tema

La notte più spaventosa dell’anno si sta avvicinando, pronta a regalarci brividi lungo la schiena. A Torino la notte di Halloween non è fatta solo di zucche e travestimenti: è un’occasione per vivere la città in modo diverso, tra musica, teatro, musei e divertimento per tutte le età

Halloween è alle porte e Torino si prepara a tingersi di nero, arancio e mistero. Quest’anno il 31 ottobre cade di venerdì, una fortuna perché è a ridosso del weekend — il pretesto perfetto per scatenarsi tra feste di Halloween, serate in discoteca, eventi per famiglie e concerti da brivido. Il capoluogo piemontese, con il suo mix unico di storia, misteri e atmosfere suggestive, è il palcoscenico ideale per trasformare la notte di Halloween in un ricordo indimenticabile e offre un menù ricchissimo di possibilità.

Escape room

Tra le proposte più attese c’è l’escape room “L’evasione da Azkaban” al Museo Nazionale del Cinema. I partecipanti potranno risolvere enigmi e decifrare indizi per fuggire dalla prigione più temuta del mondo magico. L’evento si svolge venerdì 31 ottobre, con otto turni dalle 10:00 alle 20:45, incluso nel biglietto del museo. Inoltre il Mercato Centrale si trasformerà in un set da film horror: tra le 18 e le 23 del 31 ottobre, i corridoi saranno invasi da cosplayer, supereroi e personaggi Disney pronti a posare per selfie e distribuire dolcetti.