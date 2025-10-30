Halloween 2025, cosa fare a Torino: eventi e feste a tema

La notte più spaventosa dell’anno si sta avvicinando, pronta a regalarci brividi lungo la schiena. A Torino la notte di Halloween non è fatta solo di zucche e travestimenti: è un’occasione per vivere la città in modo diverso, tra musica, teatro, musei e divertimento per tutte le età
Halloween è alle porte e Torino si prepara a tingersi di nero, arancio e mistero. Quest’anno il 31 ottobre cade di venerdì, una fortuna perché è a ridosso del weekend — il pretesto perfetto per scatenarsi tra feste di Halloween, serate in discoteca, eventi per famiglie e concerti da brivido. Il capoluogo piemontese, con il suo mix unico di storia, misteri e atmosfere suggestive, è il palcoscenico ideale per trasformare la notte di Halloween in un ricordo indimenticabile e offre un menù ricchissimo di possibilità.
Escape room
Tra le proposte più attese c’è l’escape room “L’evasione da Azkaban” al Museo Nazionale del Cinema. I partecipanti potranno risolvere enigmi e decifrare indizi per fuggire dalla prigione più temuta del mondo magico. L’evento si svolge venerdì 31 ottobre, con otto turni dalle 10:00 alle 20:45, incluso nel biglietto del museo. Inoltre il Mercato Centrale si trasformerà in un set da film horror: tra le 18 e le 23 del 31 ottobre, i corridoi saranno invasi da cosplayer, supereroi e personaggi Disney pronti a posare per selfie e distribuire dolcetti.
Letture e film da brividi
Gli amanti della letteratura e del cinema potranno seguire la maratona Dracula al Circolo dei Lettori, venerdì 31 ottobre dalle 10:00. Dieci ore di letture e proiezioni cinematografiche in luoghi simbolo della cultura torinese, come il Museo del Risorgimento, la Libreria Luxemburg e il Cinema Romano. L’iniziativa è gratuita e itinerante.
Torino Magica
Mentre per chi ama il lato esoterico della città, il tour “Torino Magica – Speciale Halloween” porterà a scoprire leggende e misteri, tra il Portone del Diavolo, dragoni nascosti e la donna velata che regge il Sacro Graal. Le partenze sono previste alle 18:00 e alle 21:00, con durata di circa due ore e mezza e costo del biglietto di 39 euro.
Approfondimento
La vera storia di Halloween: come e dov'è nata la festa del 31 ottobre
Halloween Experience
A Rivoli, fino al 2 novembre, il Palais des Artists ospita The Halloween Experience, un villaggio dell’orrore a misura di famiglia con scenografie, spettacoli musicali e laboratori per bambini, inclusa la Pumpkin Land. Il cuore dell’evento è lo show Horror Musical Celebration, che ripercorre i grandi classici di Halloween sul palco.
Il Circo delle Ombre
Alla Reggia di Venaria, il 31 ottobre va in scena il Circo delle Ombre, uno spettacolo di magia, acrobazie e giocoleria al buio. Prima delle repliche, i bambini potranno partecipare al laboratorio Lenzuoli e Magie Reali, creando il proprio fantasma da portare a casa.
Family Halloween
Zoom, a Cumiana, si prepara a un autunno da paura: sino al 9 novembre torna il Family Halloween, l’appuntamento più atteso della stagione. Il bioparco si trasforma in un mondo stregato pieno di artisti, cantastorie, acrobati e creature spettrali. Tutti i weekend, i festivi e naturalmente la notte del 31 ottobre, i visitatori potranno vivere un’esperienza piena di magia, tra spettacoli, giochi e racconti che fanno sorridere (e tremare un po’).