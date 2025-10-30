Halloween 2025, cosa fare a Roma: eventi e feste a tema da non perdere

La notte più spaventosa dell’anno si sta avvicinando, pronta a regalarci brividi lungo la schiena. Nella Capitale la notte di Halloween non è fatta solo di zucche e travestimenti: è un’occasione per vivere la città in modo diverso, tra musica, teatro, musei e divertimento per tutte le età

Halloween è alle porte e la Capitale si prepara a tingersi di nero, arancio e mistero. Quest’anno il 31 ottobre cade di venerdì, una fortuna perché è a ridosso del weekend — il pretesto perfetto per scatenarsi tra feste di Halloween, serate in discoteca, eventi per famiglie e concerti da brivido. Roma, con il suo mix unico di storia, misteri e atmosfere suggestive, è il palcoscenico ideale per trasformare la notte di Halloween in un ricordo indimenticabile e offre un menù ricchissimo di possibilità.

Candlelight classici di Halloween

Il 31 ottobre 2025, il Salone Bernini di Palazzo Ripetta si illumina di centinaia di candele per un’esperienza unica. Tre spettacoli (ore 18:00, 20:00 e 22:00) faranno vibrare le corde dell’anima con brani come Thriller, le musiche di Beetlejuice, la sigla di Stranger Things e persino il tema di Ghostbusters. Un mix tra classica ed emozioni che rende questa serata la più elegante tra le feste Halloween 2025.

Tour della Cripta dei Frati Cappuccini

Per chi cerca qualcosa di veramente suggestivo per scaldare i motori prima della notte del 31 ottobre, questo tour è perfetto. Alle 16.15, una guida esperta vi accompagnerà nella Cripta dei Frati Cappuccini, sotto la Chiesa di Santa Maria della Concezione. Ossa di 4000 frati decorano le cappelle, creando uno scenario tanto inquietante quanto affascinante.

Museo delle Anime del Purgatorio

Per un’esperienza davvero fuori dal comune per la notte di Halloween, c’è la visita al Museo delle Anime del Purgatorio. Situato accanto alla chiesa neogotica del Sacro Cuore di Gesù a Prati (soprannominata il “piccolo Duomo di Milano”), custodisce oggetti inquietanti come stoffe, libri e indumenti marchiati dalle presunte impronte di fuoco lasciate dai defunti in cerca di preghiere. Una collezione unica, che mescola fede, mistero e suggestioni ultraterrene: perfetta per una serata di Halloween diversa dal solito.