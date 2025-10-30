Halloween 2025, cosa fare a Roma: eventi e feste a tema da non perdere

La notte più spaventosa dell’anno si sta avvicinando, pronta a regalarci brividi lungo la schiena. Nella Capitale la notte di Halloween non è fatta solo di zucche e travestimenti: è un’occasione per vivere la città in modo diverso, tra musica, teatro, musei e divertimento per tutte le età
Halloween è alle porte e la Capitale si prepara a tingersi di nero, arancio e mistero. Quest’anno il 31 ottobre cade di venerdì, una fortuna perché è a ridosso del weekend — il pretesto perfetto per scatenarsi tra feste di Halloween, serate in discoteca, eventi per famiglie e concerti da brivido. Roma, con il suo mix unico di storia, misteri e atmosfere suggestive, è il palcoscenico ideale per trasformare la notte di Halloween in un ricordo indimenticabile e offre un menù ricchissimo di possibilità.
Candlelight classici di Halloween
Il 31 ottobre 2025, il Salone Bernini di Palazzo Ripetta si illumina di centinaia di candele per un’esperienza unica. Tre spettacoli (ore 18:00, 20:00 e 22:00) faranno vibrare le corde dell’anima con brani come Thriller, le musiche di Beetlejuice, la sigla di Stranger Things e persino il tema di Ghostbusters. Un mix tra classica ed emozioni che rende questa serata la più elegante tra le feste Halloween 2025.
Tour della Cripta dei Frati Cappuccini
Per chi cerca qualcosa di veramente suggestivo per scaldare i motori prima della notte del 31 ottobre, questo tour è perfetto. Alle 16.15, una guida esperta vi accompagnerà nella Cripta dei Frati Cappuccini, sotto la Chiesa di Santa Maria della Concezione. Ossa di 4000 frati decorano le cappelle, creando uno scenario tanto inquietante quanto affascinante.
Museo delle Anime del Purgatorio
Per un’esperienza davvero fuori dal comune per la notte di Halloween, c’è la visita al Museo delle Anime del Purgatorio. Situato accanto alla chiesa neogotica del Sacro Cuore di Gesù a Prati (soprannominata il “piccolo Duomo di Milano”), custodisce oggetti inquietanti come stoffe, libri e indumenti marchiati dalle presunte impronte di fuoco lasciate dai defunti in cerca di preghiere. Una collezione unica, che mescola fede, mistero e suggestioni ultraterrene: perfetta per una serata di Halloween diversa dal solito.
Halloween a Roma nei parchi divertimenti
Iniziamo con Cinecittà World che sino al 2 novembre 2025 sarà un set da film horror in piena regola. Con il Villaggio Piccoli Brividi per famiglie, spettacoli come l’Halloween Magic Show, il Labirinto di Halloween e attrazioni “per adulti” come Horror Hotel – Il Risveglio e Cinetour Blackout, c’è da tremare e divertirsi senza sosta. Il clou? Le due Halloween Nights del 31 ottobre e 1 novembre, con dj set, cene a tema e attrazioni horror fino al mattino. Biglietti da 27€
MagicLand
MagicLand si veste a festa con 23 attrazioni a tema, 7 horror house e 2 percorsi dedicati alle famiglie. Tra le novità c’è il Labirinto 72, un’esperienza psicologica estrema da cui pochi escono indenni! Per i bambini non mancano l’Isola delle Zucche e la coloratissima Fiesta de Los Muertos. Per festeggiare la notte di Halloween il 31 ottobre dalle 18 all’1 il parco ospita The Massive Squid Party, un dj set infinito per una notte di paura e musica.
Zoomarine
Zoomarine accoglie famiglie e bambini con 3 villaggi a tema Halloween, spettacoli teatrali come “Mezzanotte al Museo” e attività creative come ZuccArt. I più coraggiosi possono esplorare aree come il Galeone Maledetto o lo Zombie Village, mentre gli amanti dello show non possono perdere “Il Relitto Dimenticato”, un musical horror incluso nel biglietto (18€ adulti, gratis per i bambini).
City Escape 2025
Per chi ama il mistero e le cacce al tesoro, da non perdere il City Escape Roma. Scaricando l’app e scegliendo l’orario ci si può lanciare per le vie della città risolvendo enigmi e rompicapi a tempo. È un’avventura urbana perfetta per gruppi di amici, coppie e famiglie che vogliono vivere una serata di Halloween diversa dal solito. Ultimo gioco alle 22, biglietti da 15€.
Incantum
Per gli amanti del mondo di Harry Potter, Incantum è un sogno che diventa realtà. Tra pizze dai nomi incantati, dolci “urlanti” e birre magiche, questo pub romano promette un Halloween davvero speciale. Non ci sono ancora dettagli ufficiali, ma è quasi certo che la sera del 31 ottobre sarà organizzata una serata esclusiva. Prenotare è difficile, ma tentare la sorte fa parte del gioco!
A Calcata, il “borgo delle streghe”
A meno di un’ora dalla capitale, il borgo medievale di Calcata è famoso per le sue case di pietra sospese sulla rupe e per l’atmosfera magica. Negli anni ’60 fu popolato da artisti, esoteristi e spiriti liberi, che hanno reso il paese un vero laboratorio di creatività… e misteri. Durante Halloween, Calcata ospita spesso piccoli eventi, spettacoli di strada e feste nei vicoli. Anche senza grandi celebrazioni ufficiali, passeggiare tra i suoi vicoli al calar del sole è un’esperienza da brividi.
Castel Gandolfo
La Tenuta Mosaico ai Castelli Romani si trasforma in un incantato pumpkin patch a Roma dove passeggiare tra zucche di ogni forma, partecipare a laboratori creativi e godersi la magia autunnale. Il 31 ottobre si terrà una grande festa di Halloween con musica e animazione per famiglie.
Dalle maschere inquietanti di Michael Myers alle risate folli del Capitano Spaulding, dalle atmosfere cupe di John Carpenter alle visioni disturbanti e grottesche di Rob Zombie, ecco un viaggio attraverso il cinema dell’orrore che celebra la notte di Halloween. Un percorso tra film che hanno trasformato la vigilia di Ognissanti in un palcoscenico di paure, leggende e incubi senza tempo, dove ogni regista ha impresso la propria firma su uno dei momenti più iconici dell’anno per gli amanti del brivido