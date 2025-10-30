Halloween 2025, cosa fare a Napoli: eventi e feste a tema

La notte più spaventosa dell’anno si sta avvicinando, pronta a regalarci brividi lungo la schiena. A Napoli la notte di Halloween non è fatta solo di zucche e travestimenti: è un’occasione per vivere la città in modo diverso, tra musica, teatro, musei e divertimento per tutte le età
Halloween è alle porte e Napoli si prepara a tingersi di nero, arancio e mistero. Quest’anno il 31 ottobre cade di venerdì, una fortuna perché è a ridosso del weekend — il pretesto perfetto per scatenarsi tra feste di Halloween, serate in discoteca, eventi per famiglie e concerti da brivido. Il capoluogo campano, con il suo mix unico di storia, misteri e atmosfere suggestive, è il palcoscenico ideale per trasformare la notte di Halloween in un ricordo indimenticabile e offre un menù ricchissimo di possibilità.
Chocoland
La grande novità è un'edizione speciale di Chocoland dedicata ad Halloween, in programma dal 29 ottobre al 2 novembre, a Napoli, in piazza Municipio. Protagoniste saranno le creazioni di maestri cioccolatieri e pasticcieri provenienti da ogni regione d'Italia e non solo. Oltre a specialità come il "torrone dei morti" di tradizione napoletana e il croccante siciliano, sarà infatti possibile gustare, nei numerosi stand allestiti nel cuore della città, il kurtos ungherese o varie tipologie di crepes. E, ancora, show cooking, spettacoli, laboratori ed intrattenimento per i più piccoli.
Edenlandia
Fino al 2 novembre dalla sera e fino all’una di notte Edenlandia, il grande parco dei divertimenti di Napoli si trasformerà in HorrorWorld, un villaggio del Terrore con angoli e viali risucchiati nelle tenebre, tra nebbia, urla e corridoi infestati. Alcune attrazioni saranno “trasformate” in luoghi maledetti e non mancheranno 30 attori che gireranno per il parco terrorizzando chiunque li incroci tra effetti speciali, attrazioni horror e performance live.
Museo delle torture
Nella notte più paurosa dell’anno, una visita al Museo delle Torture, la più suggestiva esposizione di strumenti di tortura del Sud Italia, è sicuramente tra le mete più a tema. L'orrore e la conoscenza dei più svariati strumenti atti al martirio, fanno riflettere su quanto le abominevoli azioni della storia degli uomini, possano essere di gran lunga più raccapriccianti di qualsiasi pellicola horror. La collezione include oggetti rari risalenti al XVI – XVII – XVIII sec., ma anche ricostruzioni del tardo Ottocento- inizi Novecento, di strumenti di tortura originali, impiegati durante l'Inquisizione medioevale, spagnola e romana.
Napoli esoterica
Storie e misteri tra i vicoli della città. Il popolo napoletano ha da sempre un legame molto forte con il mondo dei defunti, così come ad esempio si denota dal culto delle anime pezzentelle, al profondo rispetto verso il miracolo del sangue sciolto di San Gennaro.
Tour in zattera alla Galleria Borbonica
Un tenebroso tour notturno in zattera nelle viscere della Galleria Borbonica a Napoli, ti aspetta nelle notti di Halloween! Una piccola cisterna delimiterà l’ingresso del percorso, raggiungibile mediante un breve cunicolo, da dove ammirare alcune lavorazioni idrauliche di straordinaria fattura, oltre alle croci incise nella malta, legate al duro lavoro del pozzaro. Un tour reso ancora più 'magico’ al ritorno nella Galleria Borbonica, dove si passerà attraverso uno stretto cunicolo e si scenderà nella grande cisterna. Da qui ci si imbarcherà su una zattera che navigherà lungo la falda acquifera sotterranea di Napoli, nella galleria abbandonata (e mai completata) della linea L.T.R. (Linea Tranviaria Rapida). A fare da incredibile cornice al tour, considerevoli frammenti di statue, auto e moto d’epoca ritrovate sotto i detriti.
