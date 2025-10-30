Halloween 2025, cosa fare a Napoli: eventi e feste a tema

La notte più spaventosa dell’anno si sta avvicinando, pronta a regalarci brividi lungo la schiena. A Napoli la notte di Halloween non è fatta solo di zucche e travestimenti: è un’occasione per vivere la città in modo diverso, tra musica, teatro, musei e divertimento per tutte le età

Halloween è alle porte e Napoli si prepara a tingersi di nero, arancio e mistero. Quest’anno il 31 ottobre cade di venerdì, una fortuna perché è a ridosso del weekend — il pretesto perfetto per scatenarsi tra feste di Halloween, serate in discoteca, eventi per famiglie e concerti da brivido. Il capoluogo campano, con il suo mix unico di storia, misteri e atmosfere suggestive, è il palcoscenico ideale per trasformare la notte di Halloween in un ricordo indimenticabile e offre un menù ricchissimo di possibilità.

Chocoland

La grande novità è un'edizione speciale di Chocoland dedicata ad Halloween, in programma dal 29 ottobre al 2 novembre, a Napoli, in piazza Municipio. Protagoniste saranno le creazioni di maestri cioccolatieri e pasticcieri provenienti da ogni regione d'Italia e non solo. Oltre a specialità come il "torrone dei morti" di tradizione napoletana e il croccante siciliano, sarà infatti possibile gustare, nei numerosi stand allestiti nel cuore della città, il kurtos ungherese o varie tipologie di crepes. E, ancora, show cooking, spettacoli, laboratori ed intrattenimento per i più piccoli.

Edenlandia

Fino al 2 novembre dalla sera e fino all’una di notte Edenlandia, il grande parco dei divertimenti di Napoli si trasformerà in HorrorWorld, un villaggio del Terrore con angoli e viali risucchiati nelle tenebre, tra nebbia, urla e corridoi infestati. Alcune attrazioni saranno “trasformate” in luoghi maledetti e non mancheranno 30 attori che gireranno per il parco terrorizzando chiunque li incroci tra effetti speciali, attrazioni horror e performance live.