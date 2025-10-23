"Masterpiece: ognuno di noi è un capolavoro", fragilità diventa arte

Il progetto nasce da un concetto: ognuno di noi è una specie di opera d’arte. Masterpiece richiama un'altra mostra creata dalla Fondazione "che si chiama Cicatrici, dove tutte queste fragilità, tutte queste cicatrici vengono portate su due statue, icone della bellezza e le rendono ancora più belle", ha spiegato il fondatore Bill Niada

Ognuno di noi è un capolavoro. Ma ognuno di noi è anche profondamente fragile. E sono proprio le fragilità a renderci unici, dei capolavori. Con questo concetto si apre la presentazione di Masterpiece, il nuovo progetto realizzato da Sky Italia in collaborazione con la Fondazione Bullone, un percorso che mette al centro la fragilità umana come forza e risorsa.

Masterpiece è un progetto che Fondazione Bullone sviluppa con Sky Italia e nasce da un concetto fondamentale: che ognuno di noi è una specie di opera d’arte. “Quindi, anche se apparentemente possiamo avere delle fatiche, delle fragilità, delle complessità, dentro, se sappiamo andare a trovarle, ci sono delle risorse straordinarie”, commenta Bill Niada, Fondatore e Presidente Fondazione Bullone.

Ma come si rappresenta la fragilità?

“Noi facciamo una mostra che si chiama Cicatrici, dove tutte queste fragilità, tutte queste cicatrici vengono portate su due statue, icone della bellezza e le rendono ancora più belle. E con Masterpiece, con Sky Italia, vogliamo fare lo stesso: cercare di creare delle meravigliose opere d’arte con ognuno di noi e con le persone che lavorano da Sky”, così Bill Niada, Fondatore e Presidente Fondazione Bullone.

Durante la presentazione del progetto, condotta dal vicedirettore di Sky TG24 Omar Schillaci, la riflessione è partita da un’immagine cinematografica che tutti ricordano: Forrest Gump. Come racconta Schillaci, “Forrest è un bambino che ha una fragilità alle gambe e da quella fragilità nasce una storia straordinaria. Perché lo straordinario è tutto ciò che esce dall’ordinario, ciò che ci rende unici. E ciò che ci rende unici sono anche le nostre fragilità”. anche il vicedirettore ha raccontato come una delle sue più grandi fragilità ora sia diventata uno dei suoi punti di forza

“Sono sempre cresciuta come una persona che doveva essere sempre brava a portare i propri risultati etc. Nei momenti di difficoltà ricordo un amico mi disse: ‘Finalmente stai facendo vedere la tua meravigliosa parte fragile’”, ha raccontato Francesca Manili Pessina, Executive Vice President HR, Organization and Facility Management.

“Siamo partiti da questo concetto: dal fatto di voler creare un ambiente di lavoro, in cui trascorriamo veramente tanto tempo ciascuno di noi, perché ovviamente quando si è appassionati al proprio lavoro ci si dedica tanto tempo della propria vita. E allora vogliamo far sì che questo ambiente, la nostra Sky, sia un posto dove possiamo stare davvero bene e sentirci liberi di esprimerci appieno”, ha commentato Sarah Varetto, Executive Vice President Communications, Inclusion and Bigger Picture.