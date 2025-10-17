Live In, Vicari: "Accessi dei ragazzi in Pronto soccorso aumentati"

Ansia, depressione e altre forme di disagio psicologico nei giovani. Ne parliamo con Stefano Vicari, Primario Neuropsichiatria Infantile Ospedale Pediatrico Bambino Gesù Roma, e Bill Niada, Presidente e fondatore Fondazione Il Bullone
Sul palco di Sky Tg24 Live In Roma, ospiti di Emanuela Ambrosino, ci sono Stefano Vicari, Primario Neuropsichiatria Infantile Ospedale Pediatrico Bambino Gesù Roma, e Bill Niada, Presidente e fondatore Fondazione Il Bullone. Al centro il tema della salute mentale nelle nuove generazioni. "Gli accessi in Pronto soccorso sono aumentati sensibilmente. Prima accoglievamo 2-3 ragazzini a settimana, ora fino a 5 al giorno", ha detto Vicari. "Arrivano prevalentemente per autolesionismo o per tentato suicidio".
