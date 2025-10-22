Offerte Sky
Si può credere alla felicità? Il nuovo romanzo di Cristina Comencini

Filippo Maria Battaglia

La scrittrice e regista firma una nuova storia con protagoniste tre sorelle e che ruota attorno al nostro rapporto con la felicità e con la memoria. L'intervista durante "Incipit", il programma di libri di Sky TG24

Tre sorelle con tre nomi di fiori: sono loro le protagoniste dell’“Epoca felice”, il nuovo romanzo della scrittrice e regista Cristina Comencini, che è l'ospite di "Incipit" di questa settimana.  "L’epoca felice" racconta in particolare la storia di una di queste tre sorelle, Rosa, un medico che dopo anni di missioni umanitarie decide di tornare in Italia e che - complice una vecchia fotografia -  si mette sulle tracce della ragazza che è stata. E il romanzo si snoda proprio a partire dal nostro rapporto con i ricordi e con la felicità, come spiega Comencini in questa intervista.

L'intervista è disponibile anche come podcast in tutte le principali piattaforme cercando la rubrica "Tra le righe" o selezionando l'episodio nella playlist che si trova qui sotto.

 

