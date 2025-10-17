IOLEGGOTOPOLINO, l'iniziativa per invogliare i bambini alla lettura

Secondo i dati dell’Osservatorio Kids dell’Associazione Italiana Editori, in Italia solo un bambino o adolescente ogni quattro legge più di sei libri all’anno, il 70% ne legge massimo sei, mentre il restante 4% non legge. è importante farli avvicinare alla lettura fin da piccoli, rendendo questa attività non solo una bella e sana abitudine, ma anche un'occasione per trascorrere tempo di qualità in famiglia.

Un fumetto per amico

Topolino non è solo un fumetto: è un compagno di viaggio che unisce le generazioni. Con le sue storie, approfondimenti e personaggi è ideale per la lettura condivisa tra adulti e bambini, per ridere insieme delle avventure di Paperino e per scoprire con Topolino l’importanza della curiosità, la complessità della nostra lingua e la logica del ragionamento. Da sempre, è anche specchio dei temi più attuali e offre un aiuto concreto per lo sviluppo di valori come amicizia, uguaglianza, solidarietà e giustizia.

#IoLeggoTopolino nasce per avvicinare i più piccoli alla lettura con il coinvolgimento di tutta la famiglia, utilizzando il fumetto come strumento educativo capace di aprire la mente e aiutare nello sviluppo e nella crescita, rivolgendosi in modo particolare ai genitori dei bambini tra i 6 e gli 11 anni con una serie di momenti, attività e contenuti dedicati a tutta la famiglia. Tra questi una mini video guida alla lettura, creata in collaborazione con la Counselor familiare, insegnante ed educatrice Francesca Valla per supportare genitori e adulti e spiegare loro perché il fumetto rappresenta un importante strumento di formazione, crescita e condivisione.

Partita qualche giorno fa con un teasing che ha visto la distribuzione di esclusive t-shirt misteriose ai bambini di 120 scuole primarie tra Milano, Roma e Napoli, l’iniziativa é stata presentata ufficialmente oggi al MUBA - Museo dei Bambini di Milano insieme al podcast ”Il vocabolario di Topolino”, in collaborazione con Fondazione Treccani Cultura, e proseguirà fino al Lucca Comics & Games 2025 con tanti laboratori e un evento nelle scuole del territorio. Ad amplificare ulteriormente l’iniziativa, il lancio della piattaforma topolino.it/ioleggotopolino, con approfondimenti e contenuti a supporto di genitori e adulti, e la voce di cinque ambassador che, sui social, hanno scelto di condividerne con le loro community i valori e i messaggi.