Sky Tg24 Insider cresce: arrivano le nuove newsletter

La community di Insider si allarga e così anche la possibilità di approfondimento per i suoi abbonati. Arrivano tre nuove newsletter a cura della redazione di Sky Tg24: un appuntamento settimanale, tematico e con funzione "salva link". Una volta a settimana quindi si potrà scegliere di ricevere "America Contro" firmata da Federico Leoni, "Tre Fattori" di Mariangela Pira che raddoppia il tradizionale appuntamento con il suo podcast e "Che Spettacolo!" con la guida di Omar Schillaci, volto di "Stories".

Gli abbonati a Insider ogni giorno possono ricevere due newsletter: al mattino "Ventiquattro" a cura della redazione di Sky Tg24 e alla sera "Spoiler" a cura della redazione di Sky Sport. Sono due momenti pensati per iniziare e chiudere la giornata con le notizie essenziali e con spunti di lettura utili e interessanti. Ora il "palinsesto" delle newsletter di Insider si allarga per rispondere a interessi più mirati, per aprire un dialogo con le nostre firme. Saranno un appuntamento settimanale e non quotidiano, per dare la possibilità di prendersi il tempo necessario per leggere e salvare gli approfondimenti.



Le illustrazioni delle newsletter sono di Giacomo Gambineri.





Come iscriversi alle nuove newsletter

Nella pagina profilo di ciascun abbonato da oggi sono disponibili le nuove newsletter. Come si attivano? Basta fare la login con le proprie credenziali (lo Sky ID) e selezionare le newsletter a cui ci si vuole iscrivere. Giusto il tempo di elaborare la richiesta e risulterete iscritti. Le prime newslettere arriveranno a brevissimo: quindi controllate la vostra casella di posta per scoprire il primo numero.



Le newsletter tematiche sono (per il momento) tre: "America Contro", "Tre Fattori" e "Che Spettacolo!". Vediamole in dettaglio.

America Contro

La newsletter firmata da Federico Leoni, corrispondente da New York di Sky Tg24, ci aiuterà a leggere cosa succede nell’America di Trump. Una volta a settimana faremo il punto sulle decisioni del governo del Tycoon, sulle ripercussioni non solo sui cittadini americani ma su tutti noi. Federico Leoni ci aiuterà a leggere i fatti e insieme a lui ci saranno le firme di YouTrend e Ispi e la redazione di Sky Tg24 per raccogliere approfondimenti, analisi, sondaggi, interviste.



Per iscriversi, bastare cliccare qui per aprire la pagina profilo.

Tre Fattori

"Tre Fattori" lo conoscete da tempo come il podcast di Mariangela Pira. Continua a essere così - con la novità che presto sarà anche vodcast - ma raddoppiamo: “Tre fattori” sarà anche una newsletter settimanale. Ogni venerdì Mariangela Pira metterà a disposizione le sue competenze in finanza, economia e geopolitica economica per spiegarci in modo semplice l’attualità. In questa newsletter settimanale ci sarà anche l’appuntamento fisso con Carlo Cottarelli e con le analisi della nostra redazione economica. Non mancheranno approfondimenti data-driven, storie dal mondo del lavoro e tutti gli aggiornamenti su bonus, incentivi e novità per le nostre tasche.



Per iscriversi, bastare cliccare qui per aprire la pagina profilo.

Che Spettacolo!

Il titolo di questa newsletter non lascia dubbi, ma cercheremo di stupirvi sempre. Questa è una newsletter-lista: potrete salvarvi film da vedere, serie da non perdere, playlist, concerti, musica, libri e fumetti tra interviste, curiosità, immagini, ultime novità. Ma anche riflessioni su questo mondo in continua evoluzione. E poi uno spazio per gli show più amati del mondo Sky. La firma che busserà alle vostre caselle di posta una volta a settimana è quella di Omar Schillaci, vice direttore di Sky Tg24 volto del programma Stories.



Per iscriversi, bastare cliccare qui per aprire la pagina profilo.