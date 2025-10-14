Crea il tuo personaggio con Pop! Yourself di Funko

Con Pop! Yourself, i celebri Funko Pop! raggiungono un nuovo livello. Da oggi, 14 ottobre, gli utenti potranno creare la propria versione Pop! o quella di una persona cara, scegliendo tra un’ampia gamma di opzioni: acconciature, occhiali, tonalità della pelle, outfit e accessori per riflettere stile, personalità e interessi unici.

Come personalizzare il Funko Pop!

Le nuove figure Pop! Yourself ideate dagli utenti possono essere ordinate in formato singolo o in confezione da due, con la possibilità di includere anche versioni baby. Un’idea regalo perfetta per celebrare i momenti più importanti e anche i più piccoli della vita: compleanni, lauree, matrimoni, vacanze e molto altro. Funko ha, inoltre, in programma una serie di collaborazioni esclusive con licensor che amplieranno le opzioni di personalizzazione nel corso del 2026, offrendo nuovi accessori e personaggi, per la felicità dei collezionisti e appassionati di cultura pop. Per scoprire di più basta andare sul sito Funko.com, mentre per rimanere sempre aggiornati sulle ultime novità Funko basta seguire @funko_europe e @funkoeurope sui profili social ufficiali.