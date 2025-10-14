Crea il tuo personaggio con Pop! Yourself di Funko

Da oggi, 14 ottobre, basterà andare sul sito dell'azienda per personalizzare il proprio Funko Pop! scegliendo tra un'ampia gamma di opzioni. Gli utenti potranno fare ordini in formato singolo o in confezione da due, con la possibilità di includere anche versioni baby
Con Pop! Yourself, i celebri Funko Pop! raggiungono un nuovo livello. Da oggi, 14 ottobre, gli utenti potranno creare la propria versione Pop! o quella di una persona cara, scegliendo tra un’ampia gamma di opzioni: acconciature, occhiali, tonalità della pelle, outfit e accessori per riflettere stile, personalità e interessi unici.
Come personalizzare il Funko Pop!
Le nuove figure Pop! Yourself ideate dagli utenti possono essere ordinate in formato singolo o in confezione da due, con la possibilità di includere anche versioni baby. Un’idea regalo perfetta per celebrare i momenti più importanti e anche i più piccoli della vita: compleanni, lauree, matrimoni, vacanze e molto altro. Funko ha, inoltre, in programma una serie di collaborazioni esclusive con licensor che amplieranno le opzioni di personalizzazione nel corso del 2026, offrendo nuovi accessori e personaggi, per la felicità dei collezionisti e appassionati di cultura pop. Per scoprire di più basta andare sul sito Funko.com, mentre per rimanere sempre aggiornati sulle ultime novità Funko basta seguire @funko_europe e @funkoeurope sui profili social ufficiali.
Il commento dell'azienda
“Siamo entusiasti di portare Pop! Yourself anche in Europa,” ha dichiarato Jen Hann, General Manager di Pop! Yourself. “Con Pop! Yourself, ognuno può diventare protagonista della propria storia. Grazie alla personalizzazione e a una vasta scelta di accessori, questo progetto celebra l’unicità delle persone ed è il regalo perfetto per ogni occasione speciale.”
Casper, arriva edizione speciale dei Funko Pop per i 30 anni del film
Nuove statuine (più un set che ne contiene tre) ispirate ai personaggi del cult cinematografico con Christina Ricci, Bill Pullman e l'adorabile fantasmino fluorescente arriveranno ad arricchire le collezioni degli appassionati delle iconiche miniature in vinile. I nuovi pezzi fanno parte della categoria 'Movies'di Funko Pop dedicata ai protagonisti dei film più amati e più di successo