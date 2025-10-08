"Una giornata meravigliosa": Di Stefano racconta la quotidianità

Nel suo nuovo romanzo pubblicato da Feltrinelli, il giornalista e scrittore descrive un unico giorno attraverso gli occhi e le orecchie di un anonimo passante. Ricordando come la poeticità possa nascere da dettagli apparentemente trascurabili. L'intervista durante "Incipit", il programma di libri di Sky TG24

Un giovedì di fine settembre, l’aria ancora troppo calda, e per il resto nessuna evidenza da segnalare. È da quel giovedì che prende le mosse "Una giornata meravigliosa" di Paolo Di Stefano, il romanzo di cui parliamo a "Incipit" questa settimana. Racconta un giorno, uno solo (il 28 settembre), che non è rimasto alla storia né per scelte epocali né per grandi eventi. Di Stefano, in questo romanzo, si concentra infatti su una cosa molto più difficile da raccontare e forse anche più determinante: la quotidianità. Non di una sola persona, ma di tutte quelle che incontra un anonimo passante, protagonista del suo libro.

