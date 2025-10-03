Esplora tutte le offerte Sky
“Bianchi” e “rossi” d’Armenia, Caucaso per wine-lovers

Costanza Ruggeri

È il Paese della caverna di Areni-1 che, con i suoi 6.100 anni di storia, è la più antica cantina conosciuta al mondo. Sebbene fuori dalle rotte enoturistiche più classiche, l’Armenia è definita storicamente la “culla della vitivinicoltura mondiale” e ha vissuto, negli ultimi 5 anni, una vera e propria esplosione del settore. Il numero di cantine è sestuplicato e il prossimo maggio la capitale, Yerevan, ospiterà la 33esima edizione del Concours Mondial de Bruxelles

