Festa dei Nonni, idee per passare una giornata insieme ai nipoti

Sono molte le modalità per passare del tempo di qualità insieme ai nonni, come cucinare una ricetta di famiglia, fare una passeggiata nella natura, organizzare una gita in un posto nuovo, o anche solo giocare a giochi di carte o leggere storie. L'importante è dedicare tempo e attenzioni ai nonni, condividendo momenti significativi e creando nuovi ricordi
La festa dei nonni ricorre il 2 ottobre e si celebra in diversi continenti: nacque nel 1978, negli Stati Uniti, su iniziativa di Marian McQuade. Fu proprio una casalinga della Virginia Occidentale, madre di quindici figli e nonna di ben 40 nipoti a proporre questa iniziativa, durante la presidenza di Jimmy Carter. Negli States la festa nazionale dei nonni, il National Grandparents Day, si celebra ogni anno la prima domenica di settembre, dopo il Labor Day. Nel Regno Unito venne introdotta nel 1990 e dal 2008 viene celebrata la prima domenica di ottobre. In Canada la data scelta per la festa dei nonni è il 25 ottobre.
Cucinare insieme una ricetta di famiglia
La cucina è un luogo magico dove le generazioni possono condividere tradizioni e creare nuovi ricordi. Potete scegliere una ricetta di famiglia e prepararla insieme. Che si tratti di una torta, di biscotti o di un piatto principale, la cucina offre molte opportunità di condivisione e apprendimento. I nonni possono condividere la storia della ricetta e dare consigli preziosi sulla preparazione. Questo momento può aiutare i nipoti a sentirsi più vicini ai loro nonni e, allo stesso tempo, imparare una nuova abilità. E la parte migliore è assaggiare insieme il risultato finale!
Leggere una storia
Leggere una storia insieme è un modo meraviglioso per i nonni di instillare l’amore per la lettura nei loro nipoti. Scegliete un libro adatto all’età dei bambini e sedetevi comodamente insieme per una sessione di lettura. La lettura con i nonni non solo stimola l’immaginazione dei bambini, ma crea anche un ambiente tranquillo e accogliente in cui tutti possono rilassarsi e godere del piacere di una buona storia. Questo momento può diventare una tradizione speciale con i nipoti, da ripetere quando si vuole.
Una passeggiata nella natura
Una passeggiata nella natura è un’altra idea per passare una giornata particolare con i nonni, nonché un’attività salutare da svolgere durante la Festa dei nonni (e non solo!) Durante la camminata si possono condividere storie ed esperienze, ma anche ascoltare i suoni della natura e fermarsi per ammirarne le meraviglie. Per i più golosi anche il picnic è un’ottima alternativa all’aperto!
Libri per bambini, dalla festa dei nonni ai giochi d'autunno
Nonno, mi insegni a giocare a carte?
Che ne dite di una bella partita a carte con il nonno? Oltre ad essere semplice e divertente, può risultare un ottimo gioco formativo per i piccoli, così da iniziare a prendere confidenza con la logica e i numeri. Si può iniziare con rubamazzetto, UNO, scopa e molti altri giochi che i nonni conoscono e sapranno insegnare sapientemente ai loro nipotini rendendoli dei giocatori fortissimi. I nipoti invece potrebbero insegnare ai nonni come usare smartphone, tablet o social media. Potete divertirvi a fare videochiamate, creare playlist musicali insieme o esplorare nuove app che possono interessare i nonni.
Un luogo speciale
Se i nonni amano uscire, perché non portarli in un luogo speciale che significa qualcosa per loro? Potrebbe essere il loro vecchio quartiere, un parco dove andavano da giovani o un posto che amano particolarmente. Una passeggiata all'aperto può essere il pretesto per ascoltare storie di vita e creare nuovi ricordi.
Un piccolo viaggio
In macchina o in treno, a seconda delle possibilità di ciascuno, non c’è niente di più bello per nonno e bambino che andare insieme alla scoperta di un posto nuovo. Non occorrono ovviamente grandi imprese. Si può optare per una gita nella natura o in un borgo storico, scegliendo di visitare, ad esempio, uno tra i parchi nazionali più belli d’Italia, oppure uno dei borghi più belli del nostro Paese.
