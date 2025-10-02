Festa dei Nonni, idee per passare una giornata insieme ai nipoti

Sono molte le modalità per passare del tempo di qualità insieme ai nonni, come cucinare una ricetta di famiglia, fare una passeggiata nella natura, organizzare una gita in un posto nuovo, o anche solo giocare a giochi di carte o leggere storie. L'importante è dedicare tempo e attenzioni ai nonni, condividendo momenti significativi e creando nuovi ricordi

La festa dei nonni ricorre il 2 ottobre e si celebra in diversi continenti: nacque nel 1978, negli Stati Uniti, su iniziativa di Marian McQuade. Fu proprio una casalinga della Virginia Occidentale, madre di quindici figli e nonna di ben 40 nipoti a proporre questa iniziativa, durante la presidenza di Jimmy Carter. Negli States la festa nazionale dei nonni, il National Grandparents Day, si celebra ogni anno la prima domenica di settembre, dopo il Labor Day. Nel Regno Unito venne introdotta nel 1990 e dal 2008 viene celebrata la prima domenica di ottobre. In Canada la data scelta per la festa dei nonni è il 25 ottobre.

Cucinare insieme una ricetta di famiglia

La cucina è un luogo magico dove le generazioni possono condividere tradizioni e creare nuovi ricordi. Potete scegliere una ricetta di famiglia e prepararla insieme. Che si tratti di una torta, di biscotti o di un piatto principale, la cucina offre molte opportunità di condivisione e apprendimento. I nonni possono condividere la storia della ricetta e dare consigli preziosi sulla preparazione. Questo momento può aiutare i nipoti a sentirsi più vicini ai loro nonni e, allo stesso tempo, imparare una nuova abilità. E la parte migliore è assaggiare insieme il risultato finale!