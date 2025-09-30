Cosa hanno in comune Italia, Spagna e Francia nel mondo dei podcast?

Italia, Francia e Spagna: tre Paesi molto diversi che sono però accomunati tra loro dalle stesse tendenze e preferenze per quanto riguarda l’audio entertainment. Cresce l’ascolto dei podcast e aumenta anche la necessità di cambiare ed evolversi creando “dei prodotti che siano multimediali e intramediali”. Francesco Bono, responsabile dei contenuti Audible per i tre Paesi europei, ha spiegato a Sky TG24 quale sarà il percorso