Cosa hanno in comune Italia, Spagna e Francia nel mondo dei podcast?
Italia, Francia e Spagna: tre Paesi molto diversi che sono però accomunati tra loro dalle stesse tendenze e preferenze per quanto riguarda l’audio entertainment. Cresce l’ascolto dei podcast e aumenta anche la necessità di cambiare ed evolversi creando “dei prodotti che siano multimediali e intramediali”. Francesco Bono, responsabile dei contenuti Audible per i tre Paesi europei, ha spiegato a Sky TG24 quale sarà il percorso
Sky TG24 Insider
è offerto da
Sky Extra
Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider
Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli
La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider
Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider
Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli
La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider