GCC Pokémon Pocket in mostra nel cuore di Roma: dove e quando

Immersa nei tre habitat naturali tipici di Pokèmon, l'installazione temporanea sarà allestita al Boscolo Circo Massimo di Roma dal 30 settembre al primo ottobre. L'accesso è gratuito e su prenotazione

Il primo anniversario dell'app GCC Pokemon Pocket

Pensata per celebrare il primo anniversario dell’app GCC Pokémon Pocket, l'esposizione sarà immersa in scenografie ispirate a tre habitat del gioco: spiaggia, deserto e prateria. Dal lancio, datato ottobre 2024, l'app ha superato i 100 milioni di download e ha ricevuto la nomination come miglior gioco mobile ai Game Awards 2024, con ben 10 espansioni pubblicate. Durante i giorni di mostra i visitatori potranno partecipare anche ad attività pensate ad hoc: saranno organizzate delle cacce al tesoro, sarà possibile fotografare le illustrazioni delle buste di espansione e ci sarà una rassegna di considerazioni di artisti famosi del GCC Pokémon sulle illustrazioni da loro realizzate per le carte nell'app.



