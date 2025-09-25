GCC Pokémon Pocket in mostra nel cuore di Roma: dove e quando

Immersa nei tre habitat naturali tipici di Pokèmon, l'installazione temporanea sarà allestita al Boscolo Circo Massimo di Roma dal 30 settembre al primo ottobre. L'accesso è gratuito e su prenotazione
Il primo anniversario dell'app GCC Pokemon Pocket
Pensata per celebrare il primo anniversario dell’app GCC Pokémon Pocket, l'esposizione sarà immersa in scenografie ispirate a tre habitat del gioco: spiaggia, deserto e prateria. Dal lancio, datato ottobre 2024, l'app ha superato i 100 milioni di download e ha ricevuto la nomination come miglior gioco mobile ai Game Awards 2024, con ben 10 espansioni pubblicate. Durante i giorni di mostra i visitatori potranno partecipare anche ad attività pensate ad hoc: saranno organizzate delle cacce al tesoro, sarà possibile fotografare le illustrazioni delle buste di espansione e ci sarà una rassegna di considerazioni di artisti famosi del GCC Pokémon sulle illustrazioni da loro realizzate per le carte nell'app.
L'esperienza è un'installazione esplorabile a piedi in cui gli Allenatori potranno ammirare dinamiche rappresentazioni a grandezza naturale di alcune delle fantastiche carte di Megaevoluzione. Sarà inoltre possibile raccogliere dei timbri per ricevere una busta di prova e un poster del GCC Pokémon, disponibili fino a esaurimento scorte. Il museo, allestito nell'ambito dello stesso evento in un'area separata, contiene 10 murales digitali che permetteranno ai visitatori di immergersi nel mondo del GCC Pokémon Pocket tra apertura delle buste, lotte, illustrazioni delle carte, missioni, bacheche e animazioni delle carte di ogni espansione già uscita. Anche qui sarà possibile svolgere un'attività di raccolta di timbri che, una volta completata, darà diritto a ricevere un codice regalo (valido una volta sola) da inserire nella pagina di utilizzo dei codici per ottenere 24 Clessidre buste nell'app.
I dettagli dell'evento
Ecco i dettagli relativi alla Piazza del GCC Pokémon Pocket.
- Date: martedì 30 settembre e mercoledì 1 ottobre 2025
- Sede: Boscolo Circo Massimo, Via dei Cerchi, 87 - 00186 Roma
- Orari di apertura: dalle 10:15 alle 18:45 CEST
Gli Allenatori possono ottenere un biglietto gratuito visitando la pagina della Piazza del GCC Pokémon Pocket su Eventbrite. Ulteriori informazioni sul GCC Pokémon Pocket sono disponibili sul sito ufficiale.