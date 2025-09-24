Da Barbanera a Braccia Rubate: il fascino senza tempo degli almanacchi

Come un genere antico, costruito attorno alle fasi lunari e legato alla cultura contadina, può tornare di moda e diventare uno strumento per riappropriarsi del proprio tempo, senza essere sovrastati dalla frenesia di scadenze e turni asfissianti. Di questi calendari enciclopedici ne abbiamo parlato con Maria Claudia Ferrari Bellisario, autrice insieme a Barbara Bernardini di "Lunario di Braccia Rubate": un almanacco che suggerisce percorsi muovendoi tra yoga, cucina, cura dell'orto e consigli di lettura