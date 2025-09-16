L'Espresso e Q8 presentano "Sette idee per cambiare l'Italia"

L'Espresso e Q8 Italia hanno lanciato una nuova call rivolta a start up e imprese, associazioni, enti del terzo settore, cittadini e università per trovare soluzioni innovative e sostenibili a problemi sociali e ambientali. L'iniziativa si chiama "Sette idee per cambiare l'Italia" e i finalisti selezionati presenteranno le proposte il 4 dicembre al Campidoglio

"Sette idee per cambiare l'Italia" è il nuovo progetto editoriale e culturale promosso da L'Espresso in collaborazione con Q8 Italia come main partner. L'iniziativa si articola come una "call for ideas" nazionale rivolta ad imprese, start up, enti del terzo settre, università e cittadini e ha come obiettivo quello di individuare idee e progetti concreti e ad alto impatto sociale e ambientale, capaci di affrontare le grandi sfide del nostro tempo: ambiente, energia, salute, lavoro, educazione, diritti e comunità. Le idee selezionate saranno presentate il 4 dicembre a Roma.

Il progetto "Sette idee per cambiare l'Italia" e i partner promotori

Una volta ricevute le candidature, i promotori dell'iniziativa selezioneranno sette proposte finali che verranno presentate nel corso di un evento pubblico il prossimo 4 dicembre nella Sala della Protomoteca in Campidoglio, con il patrocinio di Roma Capitale e del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE). Il cuore operativo del progetto è la piattaforma sostenibilita.lespresso.it: uno spazio editoriale permanente, pensato per raccogliere candidature, offrire contenuti informativi e raccontare idee, percorsi e iniziative che migliorano la società e l’ambiente. Oltre alla Q8 come main sponsor che condivide con L'Espresso un impegno concreto verso la mobilità del futuro e la transizione energetica, al progetto hanno aderito tre co-partner insustriali: Renco, Grimaldi Lines ed LMDV Capital. Renco si distingue per un approccio etico e sostenibile nell’ingegneria e nelle costruzioni, Grimaldi Lines, è protagonista della trasformazione del trasporto marittimo di passeggeri e merci grazie a una flotta sempre più efficiente e a basse emissioni, mentre LMDV Capital, è un fondo che investe nel potenziale trasformativo delle startup, scommettendo su tecnologie di frontiera, economia circolare e innovazioni capaci di rispondere alle grandi sfide ambientali e sociali. A rafforzare infine la dimensione progettuale dell’iniziativa anche due importanti Growth Partner: Startup Geeks, l’incubatore e pre-acceleratore online più grande d'Italia, con oltre 1.000 startup e +11 milioni di euro raccolti, che fornirà un supporto tecnico decisivo nella selezione e nella crescita delle idee e Talent Garden, piattaforma europea per l’innovazione e la formazione digitale, che metterà a disposizione spazi, competenze e connessioni internazionali.