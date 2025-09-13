Wanda Marasco vince il Premio Campiello con "Di spalle a questo mondo"

La scrittrice napoletana ha ottenuto 86 voti, solo tre in più del secondo classificato Fabio Stassi con "Bebelplatz" ascolta articolo

Wanda Marasco si porta a casa il Premio Campiello 2025: il suo Di spalle a questo mondo, edito da Neri Pozza, ha vinto per un soffio con 86 voti, solo tre in più del secondo classificato Fabio Stassi con Bebelplatz (Sellerio). Erano anni che non si arrivava a un testa a testa così stretto. Terzo posto per Monica Pareschi con Inverness (Polidoro), 58 voti, al quarto posto Alberto Prunetti con Troncamacchioni (Feltrinelli), 36 voti. Ultimo Marco Belpoliti con Nord Nord (Einaudi), 19 voti. I voti espressi sono stati 282 su 300 votanti della Giuria Popolare di Lettori Anonimi.

"Di spalle a questo mondo" di Wanda Marasco Di Spalle a questo mondo ripercorre la storia trascurata del medico partenopeo Ferdinando Palasciano, autore di grandi battaglie e di rinnovamenti nel contesto medico e sanitario di fine Ottocento, fino al suo ingresso nel manicomio di Villa Fleurent. La storia personale di Palasciano e della mogle Olga Pavlova Vavilova, altrettanto centrale nella narrazione, si intrecciano alla Storia collettiva con raffinatezza e cura.