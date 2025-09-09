Stefano Benni, i suoi eroi emarginati potevano salvare il mondo

Definito “inesauribile poligrafo” per la versatilità e capacità di spaziare dalla letteratura al giornalismo passando per la poesia e la drammaturgia, lo scrittore di “Bar Sport” e “La Compagnia dei Celestini” (per citare due dei più famosi) è morto a 78 anni lasciando in eredità un universo complesso, di cui abbiamo parlato con Stefano Magni, professore e autore di “Interpretare il presente", un saggio dedicato a Benni. "Nelle sue opere" dice Magni "c'è sempre speranza, Benni vedeva la luce in fondo al tunnel"