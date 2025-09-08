Babel, il festival di letteratura e traduzione celebra i suoi 20 anni

Babel20!, il festival di letteratura e traduzione, per i suoi vent'anni dedica l'ultima edizione alle lingue che lo hanno formato e ne hanno ispirato la ricerca nella traduzione e nel plurilinguismo. lI festival si terrà dall'11 al 14 settembre a Bellizona, in Svizzera

Babel20! prova a tracciare una cartografia dove ciascuna lingua è portata a straripare dal proprio corso abituale per mescolarsi con le altre, tra flussi e riflussi che sovvertono gerarchie sintattiche, confondono ritmi e sedimenti culturali, aprono varchi semantici inattesi, scavano nuovi alvei del pensiero. Per Babel20! sul palco del Teatro Sociale di Bellinzona e nelle altre sedi del festival confluiranno scrittrici e scrittori italiani e svizzeri italiani con i rispettivi traduttori. Insieme a loro attrici e musicisti, artiste e performer svizzeri e italiani.

Gli appuntamenti

L’edizione 2025 di Babel rende omaggio alle sue origini e riporta al centro della scena la traduzione letteraria. Le autrici e gli autori che tra sabato 12 e domenica 13 settembre si succederanno sul palco del Teatro Sociale e alla Tenda Babel sono tutti accompagnati dai loro traduttori.

Francese e Italiano

Il rapporto tra italiano e francese vede protagonisti uno dei più importanti romanzieri italiani contemporanei, Alessandro Piperno, che parlerà del suo ultimo romanzo Aria di famiglia (Mondadori, 2024) con il suo traduttore Jean-Luc Defromont e la scrittrice svizzera romanda Catherine Lovey – vincitrice del Premio svizzero di letteratura 2025 con histoire de l’homme qui ne voulait pas mourir (Zoé, 2024) – insieme a Natalia Proserpi, che ha tradotto alcuni brani del romanzo appositamente per Babel. Tra i protagonisti anche Fabio Bacà, autore di Benevolenza Cosmica e Nova, entrambi usciti per Adelphi, con la scrittrice Nathalie Bauer, che li ha tradotti in francese per Gallimard e il poeta ticinese Yari Bernasconi e la poeta italiana Maria Borio con Anita Rochedy e Florence Courriol, che li hanno tradotti per un numero speciale della Revue de Belles Lettres dedicato alle “Ouvertures italiennes”.

Tedesco e italiano

Tedesco e italiano dialogano grazie a Lukas Bärfuss – originario di Thun, tra i maggiori narratori e drammaturghi di lingua tedesca – e Margherita Carbonaro, che ha tradotto due suoi libri per L’orma editore – Koala (2023) e Il cartone di mio padre, in uscita nell’agosto 2025 – e alla scrittrice e performer Judith Keller, che incontra gli studenti e le studentesse del workshop Babel di traduzione letteraria dal tedesco.

Romancio e italiano

A mettere in relazione italiano e romancio sono la scrittrice ticinese Claudia Quadri, due volte vincitrice del Premio svizzero di letteratura, e lo scrittore Dumenic Andry, che ha tradotto Infanzia e bestiario (Casagrande, 2022) di Quadri in vallader, aggiudicandosi il Premio Viceversa per la traduzione letteraria 2025 della Fondation Schiller.