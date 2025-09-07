La scrittrice nata in Canada, cresciuta in Scozia e ora a Londra ci racconta il suo terzo romanzo, portato in Italia dalla casa editrice Atlantide. "Sono una persona senza radici, forse anche per questo ho scelto di vivere su un'imbarcazione residenziale. La decisione è maturata scrivendo il mio libro: avevo bisogno di capire il mare, perché la coppia protagonista molla tutto per salpare per l'Atlantico. Scrivo meglio a bordo, che sulla terraferma", racconta Clark, ospite del Festivaletteratura di Mantova