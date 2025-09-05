Vacanze a settembre, sempre più italiani scelgono la “bassa stagione”

Italiani sempre più attenti a risparmio, clima e qualità dell’esperienza. Secondo i dati dell’Osservatorio di Federturismo Confindustria, settembre (considerato a tutti gli effetti un “nuovo agosto”) sta diventando un mese chiave per l’offerta turistica a livello internazionale. “Un cambiamento – secondo la presidente Marina Lalli - che riflette nuove esigenze: evitare l’affollamento, ridurre i costi e vivere un’esperienza di viaggio più rilassata e autentica”