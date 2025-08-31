Le migliori mete in Europa per viaggi da soli nel 2025: la classifica

Introduzione

Il servizio di psicologia online Unobravo ha analizzato oltre 30 delle città più popolari del Vecchio Continente per individuare le destinazioni più interessanti per chi si sposta in solitaria. La lista tiene conto di sicurezza, convenienza, condizioni meteorologiche, attività e tasso di ritorno dei viaggiatori. Che si tratti di una fuga last minute in città o di un viaggio in solitaria programmato da tempo, sempre più persone scelgono di viaggiare senza accompagnatori per rallentare e riconnettersi con se stesse. Con l’11% degli italiani che ha pianificato un viaggio in solitaria per l'estate 2025 e un aumento del 4% rispetto allo scorso anno, la scoperta di sé e il benessere emotivo stanno diventando priorità fondamentali per chi viaggia