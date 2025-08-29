Salt Bae apre a Milano, la nuova sede all'interno di Casa Brera

Era nell’aria da tempo, ora è ufficiale: Salt Bae apre il suo primo ristorante in Italia e lo farà a Milano, a settembre 2025. L’imprenditore turco, diventato celebre nel 2017 per il gesto iconico con cui cosparge di sale le bistecche, ha scelto il capoluogo lombardo come tappa del suo impero gastronomico. Il nuovo locale sorgerà a Casa Brera, a due passi dal Teatro alla Scala: un complesso esclusivo che ospita già un hotel Marriott e che diventerà il palcoscenico italiano di Nusr-Et, la catena già presente in oltre 30 città tra New York, Dubai e Londra.

L’annuncio social e i vip al seguito

La conferma è arrivata da Nusret Gökçe in persona, con un video di pochi secondi girato davanti al Duomo: “Ciao Milano!”, il suo saluto alla città. Una clip destinata a infiammare i social e ad alimentare l’attesa. Salt Bae, del resto, ha messo in moto la sua macchina mediatica: nel corso di agosto ha raccolto messaggi d’incoraggiamento da amici e star internazionali. Hakan Calhanoglu è stato tra i primi: “Sono molto contento, ci vediamo a Milano!”. Poi José Mourinho: “Nusret è un amico, un imprenditore incredibile. Milano è stata importante nella mia carriera, sono felice per questa apertura”. Non potevano mancare i campioni brasiliani Cafu e Kakà, seguiti da altri volti noti come Roberto Mancini, Luis Figo, Conor McGregor, fino all’attore Michele Morrone e al celebre ring announcer Bruce Buffer.