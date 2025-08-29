Lotteria Italia, al via dal primo settembre la vendita dei biglietti

La Lotteria Italia 2025/2026 parte lunedì con 11 milioni di biglietti, di cui 10 milioni cartacei e 1 milione digitali, al prezzo di 5 euro. Ogni biglietto consente di concorrere sia ai premi finali che a quelli giornalieri tramite un codice numerico o QR. La vendita proseguirà fino al 6 gennaio 2026 per i cartacei e fino al 5 gennaio per i digitali

Lunedì primo settembre prenderà ufficialmente il via la vendita dei biglietti della nuova edizione della Lotteria Italia . L’autorizzazione è arrivata con la determinazione di indizione pubblicata sul sito dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Per l'edizione 2025/2026 saranno prodotti complessivamente 11 milioni di biglietti, di cui 10 milioni cartacei, con 12 diverse rappresentazioni grafiche, e un milione digitali. Il prezzo di ciascun biglietto è di 5 euro.

Premi e codici associati



Con un solo biglietto della Lotteria Italia sarà possibile concorrere sia ai premi finali, compresi quelli speciali (attribuiti con l'estrazione finale), sia ai premi giornalieri. La partecipazione ai premi giornalieri avverrà tramite un codice a 10 cifre riportato in caratteri numerici o in forma di QR code, inserito in un tagliando allegato al biglietto.



I biglietti cartacei



I biglietti cartacei sono suddivisi in 20 serie da mezzo milione ciascuna, identificate dalle lettere A, B, C, D, E, F, G, I, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V e Z. Se necessario, in base all’andamento delle vendite, potranno essere emesse ulteriori serie con doppia lettera.

Ogni biglietto è composto dalla matrice e figlia che sono contrassegnate dalla stessa serie e dallo stesso numero. Il tagliando dedicato ai premi giornalieri presenta un’area coperta da vernice da grattare, sotto la scritta "Premi giornalieri”, sotto la quale si trova il codice per la partecipazione in formato numerico o QR code.



I biglietti digitali



La versione digitale prevede 1 milione di biglietti, suddivisi in due serie da 500mila unità (AA e AB), vendute online una per volta. Anche in questo caso, se le vendite lo richiederanno, potranno essere introdotte altre serie con doppia lettera. Al biglietto digitale è associata una matrice virtuale identificata da un codice univoco della giocata. Il tagliando per i premi giornalieri riporta l’indicazione “Codice premi giornalieri” e il codice stesso viene reso visibile automaticamente al momento dell’acquisto.



Distribuzione e date di vendita



La distribuzione dei biglietti cartacei ai rivenditori proseguirà fino alle 14:00 del 18 dicembre 2025. Anche in seguito, però, l'affidatario del servizio di distribuzione sarà autorizzato ad avvalersi di distributori locali, al fine di garantire un corretto approvvigionamento ai punti vendita fisici fino alla data di estrazione finale. La vendita al pubblico terminerà 20:30 del 6 gennaio 2026. I biglietti digitali, invece, saranno acquistabili fino alle 8:00 del 5 gennaio 2026. Per l'acquisto del biglietto digitale è necessario essere titolari di conto gioco presso uno dei punti vendita a distanza autorizzati.