Lifestyle

Il passato dell’Isola d’Elba, online l’Archivio della Memoria

Costanza Ruggeri

Scoprire la “Perla del Tirreno” con gli occhi del passato. Esplorare il territorio attraverso immagini provenienti dall'Archivio della Memoria Elbana. Un viaggio nel tempo con 10 percorsi suddivisi in tappe che raccontano la trasformazione del paesaggio dal tardo '800 fino al 1960. Finanziato dall’Unione Europea NextGenerationUE e dal Ministero della Cultura per la transizione digitale degli organismi culturali e creativi, il progetto ha visto la partecipazione di enti e cittadini diventati “donatori di memoria”

